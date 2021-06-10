تعاون أردني فلسطيني بالمصارعة وإلغاء بطولة آسيا

عمان – الغد – اتفق الاتحادان الأردني والفلسطيني للمصارعة، خلال اجتماعهما في مقر اتحاد المصارعة، على زيادة التعاون والتنسيق بين الاتحادين في كافة المجالات، وتسخير الخبرات الأردنية التدريبية والتحكيمية في خدمة الأشقاء في فلسطين، وتبادل اللقاءات الودية والمعسكرات التدريبية بين المنتخبات الوطنية وفرق الأندية.

وحضر اللقاء رئيس الاتحاد الأردني حازم النعيمات ورئيس الاتحاد الفلسطيني فراس دودين ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأردني صالح زريقات، ومدير اتحاد المصارعة عبدالعزيز طمليه، وتم بعد الاجتماع تبادل الدروع التذكارية.

إلى ذلك، قرر الاتحاد الآسيوي للمصارعة إلغاء البطولة الآسيوية للشباب المقرر إقامتها في تايلند خلال الفترة 6-11 تموز (يوليو) المقبل، والتي كان المنتخب الوطني للشباب بالمصارعة قد أعلن عن المشاركة فيها من خلال اللاعبين: أحمد المرافي وزن 67 كغم، وباسل القاضي وزن 87 كغم، يزن الحسنات وزن 60 كغم (مصارعة رومانية)، عبدالكريم أبو ادعيج وزن 86 كغم ومحمد البوريني وزن 65 كغم (مصارعة حرة).

وجاء قرار الإلغاء بعد أن قرر الاتحاد الدولي للمصارعة، إلغاء كافة البطولات القارية، المقرر إقامتها قبل انطلاق نهائيات أولمبياد طوكيو 2020، حفاظا على سلامة اللاعبين بشكل عام، واللاعبين المشاركين في الأولمبياد بشكل خاص.

وطلب الاتحاد الدولي من كافة الاتحادات القارية أو المحلية التركيز على النشاطات المحلية فقط من أجل العودة التدريجية إلى النشاطات بشكل عام، بينما أبقى الاتحاد الدولي على كافة النشاطات التي تلي الأولمبياد، وأبرزها بطولة العالم للشباب المقرر إقامتها في روسيا خلال الفترة من 16-22 آب (أغسطس) المقبل، والتي يسعى المنتخب الوطني للشباب إلى المشاركة فيها.