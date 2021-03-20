تعاون “أورانج” و”Subspace” لتوفير شبكات ألعاب معززة للأردن

عمان- أعلنت “Subspace”؛ الشركة الرائدة في مجال تحسين الشبكات، مؤخراً، عن شراكتها مع “أورانج” الأردن لإحداث تطورات رائدة في المنطقة؛ حيث ستتيح “Subspace”، من خلال هذه الشراكة، خبرتها عبر البنية التحتية الواسعة لشبكات “أورانج” الأردن عالية الجودة، لتعمل على تحسين الإنترنت والاتصال بشكل كبير للألعاب عبر الإنترنت في المنطقة.

يواجه اللاعبون في دول الشرق الأوسط، ومنها الأردن، بعض التحديات التي قد تؤثر سلباً على تجارب الألعاب عبر الإنترنت. وتهدف شراكة “Subspace” و”أورانج” الأردن إلى تحديد هذه الصعوبات بشكل مباشر، وحل المشكلات المتعلقة بزمن الانتقال، حيث ستشكل الشبكة المحسنة خطوة مهمة للاعبين، ليس في الأردن فحسب، بل في الشرق الأوسط بأكمله.

يتمتع الأردن بموقع مثالي للتعاون مع شبكة “Subspace” لإحداث أثر إيجابي في المنطقة من حيث تجارب الألعاب عبر الإنترنت، إذ تعد “أورانج” الأردن الشريك الأكثر فعالية من حيث المدى والبنية التحتية. وبفضل هذه الشراكة، ستشهد تجارب الألعاب انخفاضاً بنسبة أكثر من 80 % في أوقات الانتقال، الأمر الذي سيعزز من تجربة اللعب بشكل ملحوظ.

وقال ويليام كينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في “Subspace”: “عندما اتجهنا لتوفير منصة برامج شبكتنا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم نجد شريكاً أفضل من أورانج، إذ ستتيح شبكة البنية التحتية لنا تقديم تجربة استثنائية للعب الإلكتروني لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، كما نحظى برؤية مشتركة مع أورانج لمستقبل الاتصال في المنطقة”. وقال تيري ماريني، الرئيس التنفيذي لـ”أورانج” الأردن: “إن هذه الاتفاقية خير دليل على التجارب المعززة التي نقدمها للاعبين في الأردن، لا سيما وأن أعدادهم في تزايد مستمر، وخاصةً الشباب، وذلك مع مواكبتنا التطورات العالمية في هذا المجال. وتأتي هذه الجهود في إطار سعينا المتواصل كعلامة تجارية تحرص على تلبية متطلبات واهتمامات المستخدمين المتنوعة ودورنا الرائد كمزود أقوى إنترنت في المملكة”.