تعاون بين الأكاديمية لتقنية المعلومات و”إس إيه بي” دعما للتوظيف



الرياض- أبرمت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات اتفاقية تعاون مع عملاقة التقنية العالمية “إس إيه بي” SAP، ترمي إلى إعداد الشباب السعودي من أصحاب المواهب للانخراط في قوى العمل الوطنية في المستقبل، ودعم قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة في إطار رؤية المملكة للعام 2030. وبموجب هذه الاتفاقية، تنضم الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، وهي مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية، إلى برنامج SAP للمحترفين الشباب، الذي يشكل مبادرة واسعة لتطوير المهارات المهنية التخصصية للشباب وصقل مواهبهم الرقمية. ومن شأن هذا التعاون تلبية أهداف الأكاديمية المتمثلة في تدريب الشباب السعودي وتأهيله وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية ومن خلال برامج نظرية وعملية معتمدة لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة لشغل وظائف حيوية في قطاع الاتصالات وتقنياتها.

وبهذه المناسبة، وصف ماجد الغصاب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات، الشراكة مع برنامج المحترفين الشباب من SAP، بالاستراتيجية، مؤكدا أنها تدعم تطوير المهارات الرقمية وتسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب على المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وأوضح الغصاب أن من شأن الشراكة مع البرنامج تعزيز فرص العمل من خلال التدريب على أحدث التقنيات للمواطنين السعوديين، مشيرًا إلى أنها سوف تمكن الشباب من أصحاب المواهب من تلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وكانت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات تأسست بموجب اتفاق رباعي ضم كلا من شركة أرامكو السعودية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتسعى الأكاديمية، عبر المشاركة في الدورة المقبلة من برنامج المحترفين الشباب، إلى الاستفادة من البرنامج الذي أثبت نجاحه منذ انطلاقه في المملكة أواخر العام 2012.

واعتبر الغصاب التعاون مع SAP متطلبًا أساسيًا لتحسين مخرجات التدريب، مشيرًا إلى كونها إحدى أبرز الشركات المتخصصة في البرمجيات المؤسسية في السوق، وأضاف: “صُمّمت الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات لتكون أكاديمية التدريب الرائدة في تخصصات تقنية المعلومات والاتصالات؛ حيث تقدم دورات تدريبية مصممة بحسب الطلب لتعمل على سد فجوة المهارات بين الأوساط الأكاديمية والقطاعات الصناعية من خلال تقديم قوى عمل سعودية ماهرة تتمتع بالجاهزية للعمل”.