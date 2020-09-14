تعاون بين “الاتحاد للطيران” و”أم سي آي”

أبوظبي–وقعت الاتحاد للطيران اتفاقية مع شركة أم سي آي الشرق الأوسط، أحد أكبر منظمي المؤتمرات عالميا، لتكون الشريك الرسمي لإدارة السفر والوجهات في تنظيم الفعاليات الرئيسية الكبرى خلال عامي 2021 و2022.

ستقوم الاتحاد بتوفير خدمات إدارة السفر ومتحدثين لكافة المؤتمرات التي تنظمها أم سي آي في أبوظبي. وستتيح الاتفاقية الجديدة للعارضين والمتحدثين والزوار إمكانية شراء باقة مؤتمرات متكاملة من الاتحاد للطيران بأسعار خاصة، تشمل دخول المؤتمر والرحلات الجوية والإقامة الفندقية والمواصلات الأرضية.

وفي هذا الخصوص، تحدث حارب مبارك المهيري، نائب أول الرئيس لشؤون الوجهات وإدارة أنشطة الترفيه في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلا: “لم يسبق وأن مر علينا عام مثل العام 2020، مع تحول غالبية المؤتمرات والفعاليات للقاءات افتراضية . نتطلع لعودة الفعاليات في أبوظبي إلى ما كانت عليه في السابق والعمل قدما مع أم سي آي خلال العامين القادمين بمجرد تخفيف القيود المترتبة عن كوفيد-19.”

“لطالما حققت أبوظبي سمعة طيبة بصفتها وجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وسنحرص على توفير استقبال لائق وتجربة غنية مع أرقى مستويات الضيافة العربية لكافة الضيوف والمشاركين لدى أم سي آي مع استئناف تلك الفعاليات.”

وبدوره تحدث آجاي بوجواني، المدير الإداري لشركة أم سي آي الشرق الأوسط، قائلا: “تمكنت أبوظبي على مدار السنوات الماضية من ترسيخ مكانتها بصفتها وجهة عالمية للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وقد سبق أن قمنا بإدارة عدد من تلك الفعاليات سنويا، ونرى اليوم أن الوقت قد حان لبذل جهد أكبر لاستقطاب المزيد من الضيوف والجمهور إلى أبوظبي ليختبروا أفضل ما تقدمه العاصمة الإماراتية. مع الانفتاح التدريجي للاقتصادات حول العالم، نجد أننا بحاجة لتوفير عروض جديدة تتيح للمسافرين اختيار زيارة أبوظبي قبل غيرها من الوجهات الأخرى. وليس هناك أفضل من الشراكة مع الاتحاد للطيران لتحقيق ذلك.”