تعاون بين “البارالمبية” وأندية ذوي الإعاقة

عمان – الغد– شهد مقر اللجنة البارالمبية الأردنية أمس الإثنين، جلسة عمل تنسيقية جمعت مها البرغوثي أمين عام اللجنة البارالمبية، مع ممثلي الأندية المهتمة بكرة السلة للكراسي المتحركة والإعاقة الحركية، بحضور عبدالله أبو قورة ونورس الخص ممثلين عن شركة الأمل للأنشطة الرياضية.

وثمنت أمين عام اللجنة البارالمبية، اهتمام ودور ونشاطات وإنجازات الأندية والمراكز المهتمة بالإعاقة الحركية وكرة السلة للكراسي المتحركة، كما ثمنت مبادرة شركة الأمل للأنشطة الرياضية بالانفتاح على نشاطات اللجنة البارالمبية والأندية، والمراكز المهتمة بتعزيز مفهوم وأنشطة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد نقاش مطول شارك فيه كل من محمد الخزاعلة رئيس نادي أجيال الغد، نائب رئيس الاتحاد الاوقيانوسي لإقليم غرب آسيا لكرة السلة للكراسي المتحركة، وأسامة أبو خاطر مدير النشاط الرياضي بنادي أجيال الغد، وهيثم الكسواني رئيس نادي المستقبل للإعاقة الحركة، وهاني السعيدات رئيس نادي مأدبا للإعاقة الحركية، وعمر النجادا المشرف الرياضي لنادي مأدبة للإعاقة الحركية، وفادي قدسية نائب رئيس نادي النهضة، تم الاتفاق على إقامة سلسلة من الأنشطة والمبادرات التي تعنى بكرة السلة للكراسي المتحركة والمساهمة بنشر هذه الرياضة، كما تم الاتفاق على تبني مبادرة شركة الأمل للأنشطة الرياضية بإقامة أول بطولة من نوعها لفئة 3*3 لكرة السلة للأندية المهتمة بكرة السلة للكراسي المتحركة.

وشهدت جلسة العمل التنسيقية كذلك، تبادل الأفكار حول مجموعة من الأنشطة تعتزم اللجنة البارالمبية إقامتها بالتعاون مع شركة الأمل للأنشطة الرياضية والأندية والمراكز المهتمة بكافة أنواع الإعاقة.

من جهته، أشاد أ.د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، بالتعاون الملحوظ الذي تبديه أندية رياضة المعوقين، واهتمام شركة الامل للأنشطة الرياضية بالانفتاح على هذه المنظومة التي تستحق كل مظاهر الرعاية والدعم والاهتمام.