تعاون بين “الشركة الأردنية الأسترالية” و”اسكدنيا”



عمان – يسُر شركة اسكدنيا للبرمجيّات الرائدة في مجال التكنولوجيا والحُلول البرمجيّة في الأردن إعلان نظام العمل الخاص بالشركة الأردنيّة الأستراليّة التي تُعد من الشركات الرائدة في وساطة إكتتاب إعادة التأمين في كل من الأردن وفلسطين وأستراليا. حيث ستقوم شركة اسكدنيا بتزويد الشركة الأردنيّة الأستراليّة بمجموعة واسعة من أنظمة البرمجيّات التأمينية لتمكين وتسهيل عملياتها التجاريّة. تشمل هذه المجموعة الواسعة أنظمة مُتطورة، بما في ذلك نظام إدارة وسطاء إعادة التأمين المتعددة الأطراف والنظام المالي.

ومن خلال تطبيق هذه البرمجيات، ستقدم شركة اسكدنيا للشركة الأردنيّة الأستراليّة مجموعة من الخصائص الآليّة لدورة حياة تأمين وإعادة تأمين موجهة لصالح العمل ولدعم اتخاذ القرار.