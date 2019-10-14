تعاون بين “سانوفي باستور” و”JCARC”

عمان- نظمت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية (JCARC) بالتعاون مع شركة سانوفي باستور، أكبر مصنع للقاح الإنفلونزا في العالم، مؤتمر صحفي يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول الأمراض المعدية والسارية مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من الإنفلونزا ولتسليط الضوء على التأثير الخطير للإنفلونزا على الحياة والمجتمعات والاقتصادات. وقد حضر المؤتمر الذي أقيم في فندق إنتركونتيننتال – عمان – الكابتن هيثم مستو الرئيس التنفيذي لــهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني وموظفي الهيئة، ومروان شريف مدير شركة سانوفي باستور المشرق العربي، أوكرانيا وباكستان، ممثلين عن وسائل الإعلام والصحفيين، وممثلين عن شركات وأكاديميات الطيران الأردني والمطارات الأردنية.

ويأتي عقد هذا المؤتمر لنشر التوعية حول اتخاذ تدابير فعالة لمنع انتشار الأمراض المعدية نظراً إلى التعقيد المتزايد في نظام النقل الجوي العالمي والعمليات الجوية اللازمة لضمان التشغيل الآمن للطائرات. وتقوم منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) بالتالي بتنسيق الجهود العالمية لضمان وجود خطة استعداد للتخفيف من مخاطر الأمراض المعدية التي من الممكن أن تسبب حدوث طارئ في الصحة العامة، من خلال الحد من خطر انتشار هذه الأمراض عبر طرق النقل الجوي.