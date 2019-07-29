تعاون بين كلية الأميرة ثروت ومؤسسة إنقاذ الطفل

عمان – وقعت مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن وكلية الأميرة ثروت الجامعية المتوسطة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال صعوبات التعلم، ووقعها عن الكلية عميدتها الدكتورة شيرين حامد، وعن مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن المديرة التنفيذية ديالا الخمرة.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والشراكة وتكامل الجهود بين المؤسستين في مجال صعوبات التعلم، وخاصة خدمات التشخيص والتقييم باستخدام المقاييس والاختبارات التي طورها وقننها المركز الوطني لصعوبات التعلم التابع للكلية، وبناء القدرات للتعامل مع الحالات وخاصة وسائل الكشف الأولي واستخدام الاستراتيجيات العلاجية والوسائل التعليمية المناسبة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، كما وتهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي والخدمة المجتمعية في هذا المجال.

وعن توقيع الاتفاقية، عبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة بقولها: “أن مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن تهتم ببناء شراكات فاعلة واستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني باختلاف تخصصاتها وضمن المحاور التي تتبناها المؤسسة وهي التعليم والصحة والحماية وتوفير سبل المعيشة، بهدف إيجاد شكل تكاملي للتدخلات في المجتمعات المحلية.

أما الدكتورة شيرين حامد فقد أشارت إلى أن للمركز الوطني لصعوبات التعلم دورا رياديا أردنياً وعربياً في صعوبات التعلم منذ العام 1995، ومنذ انشائه بدعم من الحكومة الكندية انسجم المركز مع الأولويات الوطنية في حق الأطفال في التعلم بغض النظر عن قدراتهم الأكاديمية، وأشارت إلى أن المركز منذ ذلك الوقت يقدم خدمات بناء قدرات المعلمين للتعامل مع الصعوبات التعلمية، إضافة إلى تقديم خدمات تشخيص الطلبة باستخدام مقاييس دولية تم تقنينها للبيئة الأردنية، ومقاييس ادراكية وتشخيصية تم تطويرها بخبرات أردنية.