تعاون بين مدونة أمنية The 8Log وتطبيق مكتبة نون الرقمي لإثراء المحتوى العربي

عمان-مواصلة لجهودها الدؤوبة في إثراء المحتوى العربي الرقمي، وتحفيز أفراد المجتمع على القراءة والمطالعة، أعلنت مدونة أمنية The 8Log عن تعاونها مع تطبيق مكتبة نون الرقمي، الذي يعد أضخم تطبيق في الوطن العربي ويقدم للقارئ محتوى عالي الجودة، ويحتوي على آلاف من الكتب العربية الإلكترونية في مختلف المجالات والتخصصات والتي تناسب كافة الأعمار.

ويشمل التعاون بين مدونة أمنية The 8Log وتطبيق مكتبة نون الإلكتروني على تبادل المحتوي بين المدونة والمكتبة بشكل دوري، وإثراء قسم “فن وثقافة” على مدونة أمنية بمراجعات عن كتب مختلفة يمكن قراءتها بالكامل على التطبيق، ومشاركة قصص من كتاب “شباب على قد أهل العزم” على المدونة.

كما يشمل التعاون قيام مكتبة نون بمشاركة قراءها بمقالات مختلفة من مدونة أمنية بمواضيع متعددة منها التكنولوجيا، والصحة، والأمن السيبراني، وقصص نجاح شركات أردنية ناشئة، ونصائح مهنية وغيرها الكثير، فيما ستعقد حاضنة أمنية لريادة الأعمال The Tank جلسات دورية مع مكتبة نون لاستضافة شباب من كتاب “شباب على قدر أهل العزم” لعرض تجاربهم على الرياديين ومشاركة الخبرات بينهم.

وفي تعليقه على هذا التعاون، أكد رئيس دائرة التسويق في شركة أمنية، زيد الإبراهيم، أهمية التعاون النوعي الذي يجمع بين مدوّنة أمنية The 8Log وتطبيق مكتبة نون الإلكتروني، ويتشاركان في ذات الأهداف من حيث إثراء اللغة العربية على الإنترنت وتمكين الشباب العربي من الوصول إلى المصادر المعلوماتية الإلكترونية المتنوعة والموثوقة وبلغتهم الأم، خصوصاً وأن التطبيق يعتبر من أضخم التطبيقات العربية المخصصة للقراءة.

وأشار الإبراهيم، إلى حرص شركة أمنية وعبر أذرعها المختلفة على تمكين الشباب الأردني ودعم مبادراتهم المتميزة والفريدة والتي تسهم في إحداث أثر إيجابي في المجتمع، مثمنا الجهود المبذولة من قبل القائمين على تطبيق مكتبة نون وسعيهم لتعزيز القراءة والبحث والمطالعة وتوفير الوقت والجهد على الطلبة والأفراد باقتناء الكتب الورقية وتجنب أسعارها الباهظة في بعض الأحيان.

من جانبها قالت مديرة العلاقات العامة والتسويق لمكتبة نون، فرح البداوي: “يسعدنا أن نتعاون بتأسيس شراكة جديدة مع مدونة أمنية The 8Log، لدعم تطبيق مكتبة نون الرقمي، حيث أننا حملنا على عاتقنا العمل على نشر الثقافة والعلوم العربية وتقديمها للقارئ العربي بأفضل صورة وبأفضل أسلوب آخذين بعين الاعتبار الظروف الراهنة”. وأضافت البداوي: “غايتنا من تطبيق نون دعم المؤلفين العرب والأردنيين من خلال نشر مؤلفاتهم على التطبيق مجانا، بالإضافة إلى توفير مصادر جديدة وموثوقة لطلبة المدارس والجامعات من خلال المكتبات المتوفرة على تطبيق نون، إلى جانب الكتب الصوتية والكتب الذهبية التي تسعى لتحفيز القارئ العربي”. وأكّدت البداوي أن تطبيق مكتبة نون الإلكتروني يقدم 70 % من محتوى نون بشكل مجاني لتحفيز المستخدم على التوجه لقراءة اللغة العربية.

وكانت أمنية قد أطلقت في شباط 2019 وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، مدونتها The 8Log الهادفة إلى إثراء المحتوى العربي على الإنترنت بما تطرحه من معلومات موثوقة غنية ومتنوعة.