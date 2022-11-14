تعاون بين “مكانة 360” الأردنية ومنصة “TOD” لتحليل سلوك المستهلكين والمشجعين خلال المونديال

– سوف تستفيد منصة TOD من نظام ’براق’ المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي توفره شركة مكانة 360 لمراقبة وتحليل ملايين المحادثات عبر الإنترنت وبشكل مباشر

– منصة TOD ستشارك تحليل آراء ومشاعر جماهير كأس العالم وتوقعات المباريات، مع المشاهدين بشكل مباشر وباللوقت الفعلي لضمان تجربة مشاهدة رائعة.

– مكانة 360 ستقوم بتحليل الحضور والأداء الرقمي لمنصة TOD لإعطاء فهما أفضل لتجربة ومتطلبات العملاء

الدوحة – وقعت شركة مكانة 360، وهي شركة استشارات متخصصة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة في الاتصال الاستراتيجي والاعلام، اتفاقية شراكة مع منصة TOD وهي منصة OTT متخصصة ورائدة لبث المحتوى عبر شبكة الإنترنت، وهي جزء من مجموعة بي إن الإعلامية beIN Media Group لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وتشمل الاتفاقية إجراء تحليل شامل لسلوك المستهلك والمشجعين خلال كأس العالم FIFA قطر 2022 ™️.

باستخدام نظام ’براق’ للاستماع الرقمي ومراقبة وتحليل العلامات التجارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ستقوم شركة مكانة 360 بفهم كامل للحضور والأداء الرقمي لمنصة TOD خلال كأس العالم، عن طريق جمع وتحليل ملايين المحادثات المتاحة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والمدونات والمنتديات ووسائل الاعلام التقليدية، شاملة 187 لغة، بما في ذلك اللغة العربية، بالاضافة إلى تحليل دقيق لمشاعر المشجعين حول المنتخبات والمباريات واللاعبين وبشكل مباشر خلال مراحل البطولة.

متحدثًا عن الشراكة، قال رئيس قطاع التسويق والمبيعات في منصة TOD، جون-بول ميكيرلي: “إن منصة TOD هدفها تحسين تجربة المشاهد للبث المباشر عبر الانترنت، حيث تعد هذه الشراكة مع شركة مكانة 360 خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه، وبذلك سنستفيد من أدوات التحليل والتقييم الفريدة من نوعها التي تحلل ملايين المحادثات والحوارات العامة عبر الإنترنت للتنبؤ بنتائج مباريات كرة القدم، وستتم مشاركة النتائج والتحليلات مع المشاهدين وبشكل مباشر، وبذلك نضمن للمشاهد فرصة معرفة مشاعر الملايين من مشجعي كأس العالم FIFA قطر 2022 من جميع أنحاء العالم. كما سنستخدم نتائج تحليل المستهلك الذي ستقدمه لنا مكانة 360 من خلال تحليل محادثات وحوارات العملاء لفهم مطالبهم واهتماماتهم بشكل أفضل لتحسين أدائنا وعروضنا بشكل أكبر في المستقبل “.

وصرح عبدالرحمن الحسامي، الرئيس التنفيذي لشركة مكانة 360: “نحن فخورون بالتعاون مع منصة TOD ومساعدتها على البقاء في الصدارة في سوق ذي مشهد رقمي سريع التغير وتنافسي لحد كبير، اليوم، أصبح تحليل سلوك المستهلك باستخدام الاستماع الرقمي والاجتماعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا ومتكاملاً في مساعدة العلامات التجارية على فهم محادثات وحوارات المستهلكين حول منتجاتهم وخدماتهم المطلوبة، وتلبية احتياجاتهم بناء عليها”.