تعاون بين “نستله بروفيشنال” و”الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة”

عمان- احتفالا باليوم العالمي للطهاة #يوم-الطهاة-العالمي، تعاونت “نستله بروفيشنال” والرابطة العالمية لجمعيات الطهاة (Worldchefs) من أجل تشجيع الأطفال على الأكل الصحي من خلال الطبخ في أنحاء العالم كافة، وذلك تحت شعار “كيف يعمل الغذاء الصحي”، تماشيا مع مبادرة “نستله أجيال سليمة” العالمية والرامية إلى مساعدة 50 مليون طفل على اتباع نمط حياة أكثر صحة بحلول العام 2030. وبالتعاون مع جمعية الطهاة الأردنيين، نُظمت فعاليات للطبخ والتوعية الغذائية في متحف الأطفال الأردن؛ حيث شارك الأطفال في أنشطة حول الطبخ والأغذية السليمة ومنافعها. ويشارك 400 طفل في فعاليات مماثلة في كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان ومصر والمغرب والسعودية والكويت وتونس.

وفي هذه المناسبة، صرحت رئيسة اليوم العالمي للطهاة، الشيف جوانا أوشنياك، قائلة: “يهدف موضوعنا هذا العام إلى توضيح “كيف يعمل الغذاء الصحي”؛ حيث نود إلقاء الضوء على ما قد يترتب على الغذاء من تأثير داخلي على أجسامنا، وذلك بالاستناد إلى شعاري العامين الأخيرين -المتمثلين بالأكل الصحي من أجل النمو والأكل الصحي من أجل الأبطال- ومن خلال النظر في الأطعمة المتنوعة وحاجة أجسامنا إليها بمزيد من الاستفاضة والتعمق”. وسوف يتم هذا العام، التركيز على ثمانية أنواع من الفواكه والخضار مختارة بوصفها أحد المكونات الأساسية للغذاء الصحي للأطفال؛ التفاح والبرتقال باعتبارهما مصدرين مهمين للفيتامين (سي) المهم لصحة جهاز المناعة؛ والموز لما يحتويه من مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن تشمل المنغنيز والمغنيسيوم وأنواع فيتامينات (ب) المختلفة التي تعد مهمة لتعزيز عملية نمو الطفل وتطور بنيته؛ والبروكولي الغني بالألياف الغذائية التي تساعد على عملية الهضم؛ والجزر والسبانخ الغنيان بفيتامين (أ) الذي يسهم في تعزيز صحة البصر؛ والخيار لاحتوائه على 95 % من الماء، مما يحافظ على ترطيب الجسم؛ والمانجا الغنية بالبوتاسيوم الذي يسهم في وظيفة العضلات الطبيعية.