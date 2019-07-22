تعاون بين “INVESTBANK” و”الملكية لحماية الطبيعة”



عمان- بفضل الرؤية الحصيفة للإدارة التنفيذية في “INVESTBANK” (البنك الاستثماري) الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة، ستتكامل عناصر الجذب السياحي في محمية عجلون التي ستشهد قريباً إنشاء ثاني أطول مسار انزلاقي (Zip Line) في الأردن والثالث في منطقة الشرق الأوسط بالشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة (RSCN). المسار الانزلاقي الذي سيقيمه الطرفان، سيكون مكملاً لمشاريع التنمية المستدامة التي أطلقها “INVESTBANK” في المحمية في السنوات الثماني الماضية؛ حيث شهد مشروع الزراعة العضوية نمواً مطرداً وأصبح تأثيره الإيجابي أضعاف حجمه. وقبل تنفيذ وإطلاق المشروع، أراد القائمون على “INVESTBANK” و”RSCN” من إنشاء المسار الانزلاقي الذي سيبدأ تنفيذه في تموز (يوليو) الحالي تحقيق العديد من الفوائد الآنية والمستقبلية كتشجيع سياحة المغامرات وتوفير مساحات جديدة للمجتمع المحلي والزائرين للاستمتاع بطبيعة عجلون، فيما ستدعم الإيرادات الناتجة عن هذا الاستثمار مشاريع “INVESTBANK” القائمة في المحمية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف الى رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق استدامة المشاريع.

وأعرب مدير عام “INVESTBANK”، منتصر دوّاس، عن سعادته بالشراكة المتجددة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي سيعمل على خلق فرص عمل لأبناء منطقة عجلون، ما يسهم بالتالي من التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة وزيادة إيرادات السكان المحليين ومساعدتهم. وقال دوّاس: “ستسهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال عقد دورات تدريبية للمجتمع المحلي، وتعزيز بناء القدرات وإشراك الشباب والنساء بشكل خاص”.

وباعتبارها أحد عوامل الجذب المحلية والسياحية في الأردن، فقد تبنى “INVESTBANK” مبادرات فعالة للتنمية المستدامة في عجلون على مدار السنوات الماضية، من خلال دعم مشروع الزراعة العضوية في سوق الشمس البلدي ومنطقة الألعاب التعليمية الصديقة للبيئة التي افتتحت خلال الصيف الحالي. وبدوره، قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد “إن هذه الشراكة التي تعتز بها الجمعية مع INVESTBANK (البنك الاستثماري) ما هي الا تجسيد واقعي للدور المهم الذي تتطلع اليه مؤسسات القطاع الخاص وعلى رأسها INVESTBANK في الإسهام في التنمية المستدامة التي تحتاجها المجتمعات المحلية”.

وأضاف خالد “أن هذه المبادرة تصب وبشكل مباشر في تحقيق رسالة الجمعية من خلال تعزيز قدرات المجتمع المحلي”، مشددا على تقدير الجمعية لإسهامات “INVESTBANK” في دعم المشاريع التنموية التي تصب وبشكل مباشر في تحسين واقع المجتمعات المحلية اقتصاديا وبالتالي تحسن من ظروف حياتهم بطريقة مستدامة.