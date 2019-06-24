تعاون بين “MEPS” ونقاط البيع الأردنية JOPOS

عمان- وقعت “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”؛ الشركة الرائدة في توفير خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط، والنادي الفيصلي الأردني، و”شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS”، اتفاقية تعاون مشترك لإطلاق خدمة “المحفظة الوطنية – National Wallet” لأعضاء ومشجعي النادي. وتم توقيع الاتفاقية في مقر النادي الفيصلي، وبحضور كل من رئيسه بكر العدوان، ووليد النصر، الرئيس التنفيذي في شركة “الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS”، بالإضافة إلى محمد أبو كركي، المدير العام لـ”شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS”.

وستمكن هذه الاتفاقية أعضاء النادي كافة، من إدارة ولاعبين ومشجعين، من إنشاء حسابات على خدمة “المحفظة الوطنية”، وإصدار بطاقات مدفوعة مسبقاً خاصة بالنادي، ليتاح لكل مستخدم إمكانية استعمال هاتفه النقال في تنفيذ عمليات الدفع والتحويلات المالية الخاصة به، بما يشمل دفع الفواتير الشخصية، والتحويل المالي، وتسديد قيمة المشتريات مباشرة عبر البطاقة الخاصة به على أجهزة نقاط البيع بدون الحاجة إلى التعامل بالنقد الورقي، فضلاً عن إمكانية الشراء الآمن عبر الإنترنت، والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي.

وبدورها، ستوفر “شركة نقاط البيع الأردنية JOPOS” لمستخدمي المحفظة الوطنية خدمة “Super Discount”، والتي تمنح المستخدمين عروضاً مميزة وحصرية ونقاطاً على المشتريات مقدمة من العديد من المحلات التجارية.

وعلق العدوان قائلاً: “نسعى لتمكين إدارة وأعضاء النادي من لاعبين وطاقم تدريبي ومشجعين من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، والتي تعدُّ مستقبل التعاملات النقدية”. وأضاف “إن النادي يتطلع لتقديم المزيد من الخدمات العصرية للأعضاء، ويسعى للدخول في أي اتفاقية من شأنها مساعدتهم على مواكبة التغيير والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم”.