تعاون دولي لمكافحة كورونا

واشنطن- وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأجماع مساء امس الخميس، على قرار يدعو جميع أعضائها إلى “التعاون الدولي” لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ تفشي الوباء منذ كانون الأول الماضي.

وينص القرار على “ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان” ويندّد بكل أشكال التمييز والعنصريّة وكره الأجانب في الاستجابة للوباء، مثلما يشدّد النصّ على الدور المركزي للأمم المتحدة في الأزمة الصحية والاقتصادية التي أصبحت عالمية.

وخلافا لمجلس الأمن الدولي، فإنّ القرارات في الجمعية العامّة التي تضمّ 193 عضوا، ليست ملزمة لكنها تمتلك قيمة سياسية كبيرة مرتبطة بعدد الدول التي توافق عليها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اكد في وقت سابق، أن وباء كوفيد-19 “يهدد الإنسانية برمتها”، وذلك خلال إطلاقه “خطة رد إنساني عالمي”، تستمر حتى كانون الاول المقبل، مع دعوة إلى تلقي مساعدات بقيمة ملياري دولار.(بترا)