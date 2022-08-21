تعاون مشترك بين “إنجاز” و”تمويلكم” لرفع مستوى الوعي المالي

ضمن جهودها في تحقيق أهداف الشمول المالي وتوسيع نطاق أثر الثقافة المالية على فئات مستهدفة جديدة من غير طلبة المدارس، وقعت “إنجاز” اتفاقية تعاون مشترك مع “الشركة الأردنية للتمويل الأصغر – تمويلكم” تهدف إلى نشر الثقافة المالية وزيادة وعي عملاء “تمويلكم” وأفراد المجتمع بمفاهيم الثقافة المالية مثل الادخار، والاقتراض، واعداد الموازنة، والاستهلاك الرشيد، وتجنب الإغراق في الدين ومبادئ حماية المستهلك المالي لمساعدة الفرد والأسرة وبالتالي المجتمع على التخطيط المالي السليم، وإكسابهم مهارات اتخاذ القرارات المالية السليمة.

وتعتبر “الشركة الأردنية للتمويل الأصغر- تمويلكم” رائدة في قطاع التمويل الاصغر منذ 23 عاماً كشركة غير ربحية تعمل على توفير حلول وخدمات مالية مسؤولة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية للتمويل الأصغر كما وتقدم برامج تمويلية متنوعة ومنتجات وخدمات لدعم احتياجات الأفراد المنتجين وذوي الدخل المحدود الشخصية أو التجارية بهدف الشمول المالي.

حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لـ “الشركة الأردنية للتمويل الأصغر- تمويلكم” باسم خنفر والرئيس التنفيذي لـ “مؤسسة إنجاز” ديمة البيبي.

وتعمل “إنجاز” من خلال الاتفاقية على تصميم وتطوير برنامج تدريبي متكامل لعملاء “تمويلكم”، يهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى عملاء “الشركة الأردنية للتمويل الأصغر – تمويلكم”، في جميع محافظات المملكة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مالية حكيمة تنعكس على أسرهم وعلى المجتمع الأردني ككل؛ كما ستقوم “انجاز” بنقل المعرفة والمهارات اللازمة الى موظفي “تمويلكم” من خلال برنامج تدريبي متخصص لغاية استكمال التدريبات العملاء واستدامة البرنامج التدريبي.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ “تمويلكم” السيد باسم خنفر عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وذلك بهدف زيادة وعي عملاء الشركة بالمهارات الأساسية للثقافة المالية وتطبيق الإدارة المالية في الحياة اليومية مما يسهم في الشمول المالي للأفراد وأصحاب المشاريع، بالإضافة الى تعزيز وبناء قدرات الفئات المستهدفة من هذا التدريب وخاصة الرياديين والشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية صحيحة.

من جانبها قالت ديمة البيبي بأن الاتفاقية هي بداية لشراكة تحقق أهداف المؤسستين في زيادة الوعي والتثقيف المالي للأفراد والمجتمعات مبينة بأن “إنجاز” ومن خلال برامجها وشراكاتها عملت على تصميم وتطوير مجموعة من البرامج والمناهج المتعلقة بالتعليم المالي والثقافة المالية، وأن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق أهداف البرنامج لفئات جديدة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وبينت البيبي أن الاتفاقية تشمل إعداد برنامج تدريبي متخصص لموظفي “تمويلكم” لتمكينهم من مهارات العرض والتقديم، وتوظيف استراتيجيّات التّدريب المناسبة للفئة المستهدفة، وتوعية الموّظفين والموّظفات بالمفاهيّم الماليّة اللازمة لهم في التدريب من خلال تنفيذ محاكاة لتطبيق “البرنامج التدريبي المخصص لتوعية العملاء” بطريقة مناسبة، ليكونوا قادرين على تنفيذ تدريب العملاء مستقبلّا، إضافة إلى إعداد برنامج تدريبي يستهدف عملاء “تمويلكم” وأفراد المجتمع.