تعاون مشترك بين “جامعة الشرق الأوسط” و”الملحقية الثقافية العمانية”

عمان- زار وفد من جامعة الشرق الأوسط الملحقية الثقافية لسلطنة عُمان الشقیقة؛ حيث كان في استقبال الوفد الملحق الثقافي العماني الأستاذ أسماعيل البلوشي، وذلك بهدف توطيد سُبل التعاون المشترك بین الجانبین.

واستعرض مساعد رئیس الجامعة الدكتور سلیم شریف، الذي ترأس الوفد، خلال اللقاء الذي حضره أيضا عمید البرامج الدولیة الدكتور هشام أبو صایمة، أهداف الجامعة وفلسفتها وبرامجها التعلیمیة والدرجات العلمیة التي تمنحها الجامعة. ومن جانبه، تطرق عمید البرامج الدولیة الدكتور أبوصايمة، الى أهم البرامج التي تطرحها جامعة بیدفوردشیر البریطانیة المستضافة في درجات البكالوریوس والماجستیر والدكتوراه، إضافة لبرنامج الصیدلة المشترك بین كلیة الصیدلة في جامعة الشرق الأوسط، ونظيرتها في جامعة ستراثكلايد البريطانية.

وأشاد الملحق العماني، بعمق ومتانة العلاقات الطیبة والأخویة بین الأردن وسلطنة عُمان، لافتاً الى دور الجامعة وجهودها الرائدة التي تقدمها لتسهیل أمور الطلبة العُمانیین.

یأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها جامعة الشرق الأوسط للملحقین الثقافیین العرب في الأردن لتعزیز التعاون الأكادیمي والثقافي بما یخدم الطلبة العرب ویرتقي بمسیرتهم التعلیمیة.