تعاون مشترك بين جمعية خليل الرحمن ومنتدى الخليل للتنمية الشاملة

عمان- الغد- عقدت الهيئتان الإداريتان لجمعية خليل الرحمن الخيرية، ومنتدى الخليل للتنمية الشاملة اجتماعا مشتركا برئاسة الدكتور محمد علي وحيد الجعبري، والدكتور يعقوب ناصر الدين لوضع أسس للتعاون والتنسيق بينهما في مجالات عملهما التطوعي، خدمة للمصلحة العامة، من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات المشتركة، وإطلاق المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي من أجل تحقيق النهوض الشامل في القطاعات جميعها.

واتفق الطرفان على التعاون في عقد الندوات والمحاضرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وإجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بدور جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في نشر قيم المواطنة الصالحة والعمل التطوعي والديموقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز العلاقات بينهما في نطاق المجتمع الأردني ووحدته الوطنية والمصالح العليا للدولة.

وأعرب المجتمعون عن تمسكهم القوي بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وبولاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على الحرم القدسي الشريف – المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفه – وكذلك بضرورة الاهتمام بالدراسات التاريخية والتراثية لمحافظة الخليل، وخاصة الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة.

وكلف المجتمعون رئيسي الجمعيتين باقتراح آلية التعاون بين الطرفين وتشكيل لجنة مشتركة للمتابعة، ووضع برنامج تنفيذي للأنشطة والفعاليات والمبادرات المشتركة بينهما للعام الحالي.