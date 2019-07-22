تعاون مشترك بين “ستاندرد تشارترد” و “إنجاز” لتعزيز ثقافة التطوع

عمان- أعلن بنك ستاندرد تشارترد الأردن ومؤسسة إنجاز عن تعاون مشترك بهدف تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع من خلال مشاركة مجموعة من موظفي بنك ستاندرد كمتطوعين ضمن برامج مؤسسة إنجاز التي يتم تنفيذها في المدارس والجامعات والكليات والمراكز الشبابية ومعاهد التدريب المهني بهدف مشاركة خبراتهم العلمية والعملية مع جيل الشباب والمساهمة في التغيير الإيجابي في المجتمع.

ويأتي هذا التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز الشراكة الفاعلة في مجالات متعددة؛ حيث إن بنك ستاندرد تشارترد الأردن أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة إنجاز الذي يضم أهم المؤسسات والشركات المحلية والدولية من مختلف القطاعات، الذي يعمل على رفد جيل الشباب بالخبرات والكفاءات التي يحتاجها سوق العمل اليوم. وقال الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد الأردن، مهند مكحل: “يتماشى هذا التعاون مع إطلاق مجموعة بنك ستاندرد تشارترد مبادرته العالمية (Futuremakers) لتشجيع المساواة بين الشباب والشابات في مجتمعاتهم، والتي تمثل رغبة بنك ستاندرد تشارترد لتمكين الجيل المقبل من التعلم والنمو، وذلك من خلال المشاركة في البرامج التي تركز على التعليم وإمكانية التوظيف وريادة الأعمال”.

وصرح أيضا، قائلا “يشرفنا التعاون مع مؤسستكم المرموقة “إنجاز” من أجل تمكين الجيل المقبل من التعلم والنمو لبناء مستقبلهم المشرق. ونحن على ثقة بأن التعاون بيننا سيكون ناجحا وطويلا للوصول إلى ما نريد لما فيه خدمة وطننا الغالي الأردن”. ومن جهته، أعرب المدير التنفيذي لإنجاز التعليم في مؤسسة إنجاز، مهند الجراح، عن تقدير “إنجاز” لتوسيع التعاون مع بنك ستاندرد تشارترد الأردن، وبين أن هذا التعاون يمتد لسنوات ويأتي ضمن محاور متعددة، وهو تجسيد للدور الحقيقي للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية.

وأضاف الجراح “أن هذا التعاون سيتيح الفرصة لموظفي بنك ستاندرد لمشاركة خبراتهم مع جيل الشباب من خلال تطوعهم ضمن برامج المؤسسة الهادفة إلى بناء قدرات الطلبة المستفيدين وتزويدهم بالمهارات الشخصية والاجتماعية والمهنية والريادية وتأهيلهم لسوق العمل”.