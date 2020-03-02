تعاون مُشترك بين العربي للصحافة الرياضية وإتحاد الإتحادات الرياضية العربية

عمان – الغد – التقى الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الإتحاد العربي للصحافة الرياضية في مكتبه يوم أمس، بالأمين العام المساعد لإتحاد الإتحادات الرياضية العربية سعد السفياني، وبحضور الأمين العام للإتحاد العربي للصحافة الرياضية الزميل عوني فريج.

واستعرض الجانبان التعاون المشترك بين الإتحادين وسبل تطوير أوجه التعاون في المستقبل، لا سيما وأن الإتحاد العربي للصحافة الرياضية يعد واحداً من الإتحادات الرياضية الفاعلة على مستوى الوطن العربي، والذراع القوي لكل الإتحادات الأخرى الشقيقة.

وعبر السفياني خلال اللقاء عن اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها الإتحاد العربي للصحافة الرياضية في سبيل تعزيز الجوانب المهنية في مسيرة الإعلام الرياضي بالوطن العربي، وتطوير أدوات التواصل بين الزملاء في الوطن العربي، لا سيما وأن الإعلام الرياضي يُعد السلاح الأمضى في إبراز الجوانب المشرقة في مسيرة الرياضة العربية.

ويحرص سمو الامير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز رئيس اتحاد الإتحادات الرياضية العربية على دعم التعاون ما بين الإتحاد ونظيره الإتحاد العربي للصحافة الرياضية لما فيه مصلحة الرياضة العربية، حيث أكد السفياني على حرصه بدعم هذه التوجهات من خلال تبني الأنشطة المختلفة، والتي تتعلق بالجوانب الإعلامية بالتعاون بين الطرفين.

بدوره، أكد الزميل عبد القادر اعتزازه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الامير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز في سعيه لتطوير برامج كافة الإتحادات الرياضية في الوطن العربي ومنها الإتحاد العربي للصحافة الرياضية، من خلال اهتمامه بتبني كافة الأنشطة المتعلقة بالرياضة العربية من خلال اتحاد الإتحادات الرياضية العربية.

وأكد عبدالقادر اهتمامه بتطوير أواصر التعاون بين الطرفين من خلال تبني إقامة الدورات الإعلامية والأنشطة المتعلقة بهذه الجوانب بالتعاون المشترك مع إتحاد الإتحادات الرياضية العربية.

في نهاية اللقاء، قدّم الزميل عبد القادر شعار الإتحاد العربي للصحافة الرياضية للسفياني الذي قدّم بدوره شعار إتحاد الإتحادات الرياضية العربية لرئيس الإتحاد العربي للصحافة والناطق الإعلامي الذي أفضى بالخبر.