عمان – الغد – “التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون المستقبلي في المجالات كافة”، كان محور اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة البارالمبية الأردنية على هامش الزيارة التي قام بها سيزار صوبر أمين عام اتحاد كرة القدم، حيث التقى نائب رئيس اللجنة البارالمبية سليمان الروسان والأمين العام مها البرغوثي وأمين الصندوق إبراهيم الحليق، وتخلل الزيارة جولة ميدانية على مرافق مجمع الأمير رعد بن زيد لرياضة المعوقين.

بدورها، ثمنت البرغوثي الزيارة التي تعكس رغبة وحرص اتحاد الكرة بالتعاون الوثيق مع اللجنة البارالمبية التي دأبت في مقرها على استضافة فعاليات وبرامج والامتحانات النظرية والعملية لدورات التدريب والتحكيم التي يعقدها اتحاد الكرة، كما ثمنت البرغوثي حرص الاتحاد على دعم أنشطة منتخب كرة القدم للشلل الدماغي.

وينتظر ان تشهد المرحلة المقبلة سلسلة من الأنشطة المشتركة وتبادل الزيارات التنسيقية لترجمة وتجسيد أوجه التعاون بين اللجنة البارالمبية واتحاد كرة القدم.