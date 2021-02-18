تعبئة 887 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض

عمان-الغد- بلغت كميات الغاز المعبأة من شركة مصفاة البترول الأردنية منذ يوم الأحد الماضي ولغاية اليوم الخميس 887 ألف أسطوانة.

وتوزعت الكميات المعبأة على النحو التالي: الاحد الماضي 124 الفا، الاثنين 134 الفا، الثلاثاء 200 الف، الاربعاء 234 الفا، والخميس مطلوب تعبئة 195 الفا.

وبحسب الشركة، فقد بلغت كميات الكاز المحملة يوم امس الاربعاء 1235 طنا والديزل 2980 طنا والبنزين بنوعيه 2150 طنا, ويتوقع اليوم الخميس تحميل 517 طنا من الكاز, و916 طنا من الديزل و828 طنا من البنزين بنوعيه.

وأكدت الشركة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) قدرتها الكاملة لتوفير كافة الطلبات التي تصل اليها يومياً من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز المنزلي, مشيرة الى انها تقوم بإجراءات إضافيّة استعدادا لموسم الشتاء وللمنخفضات الجوية.

كما أكدت توفر مخزون كاف من النفط الخام والكاز والديزل والبنزين والغاز المسال بمواقعها في العقبة وعمان والزرقاء واربد.

وبينت الشركة أن العمل في تحميل المحروقات في فصل الشتاء وخلال العواصف الثلجيّة يستمر على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسميّة إذا استدعت الحاجة لذلك.

واشارت الى أن محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للمصفاة في عمّان والزرقاء واربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية جميع الطلبات التي تصل اليها طيلة اليوم.