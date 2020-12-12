تعديلات جديدة على التأمين الصحي للمهندسين

عمان- الغد– قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مجلس النقابة قرر استحداث برنامج جديد للتأمين الصحي يستهدف المهندسين الشباب “شباب 3″، وبرسوم تفضيلية قيمتها 80 دينار سنويا، وضمن مزايا ومنافع وتغطيات تلبي احتياجات ومتطلبات المهندسين الجدد.

وأشار إلى أن البرنامج الذي تم استحداثه، يأتي تقديرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الاردن، وذلك بهدف استقطاب المهندسين الجدد للصندوق، وتعزيز وجودهم بغية الحفاظ على ديمومته وزيادة النشاط التأميني له.

وقال عضو مجلس النقابة، نائب رئيس لجنة ادارة صندوق التأمين الصحي، المهندس سمير الشيخ، إن مجلس النقابة قرر أيضا تثبيت رسوم الاشتراك في التأمين الصحي للعام 2021 كما هي للعام 2020 لجميع البرامج دون رفع او تعديل، تقديرا للاثار الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت انتشار جائحة كورونا بشكل خاص، إضافة الى نتائج النشاط التأميني لصندوق التأمين الصحي خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن تلك القرارات جاءت على الرغم من مبررات الزيادة والتعديل للرسوم، لتواكب نسبة التضخم السنوي بحدها الادنى في القطاع الصحي، وتحقيقا لمبدأ الصندوق التكافلي للتأمين الصحي، مشيرا الى ان برنامج “شباب 3″، الذي تم استحداثه يأتي بالإضافة إلى برنامجين سابقين للمهندسين الشباب “شباب 1، شباب “2”، ومقدما شكره للزملاء أعضاء اللجنة ومدير وموظفي دائرة التأمين الصحي في النقابة على الجهود التي بذلوها في وضع التعليمات الجديدة.

وبين المهندس سمير الشيخ أنه تقرر أيضا زيادة سقف التغطية خارج المستشفى لصالح المهندسين وعائلاتهم بمقدار(50) دينار، وزيادة سقف التغطية خارج المستشفى للوالدين بمقدار(50) دينار، إضافة إلى زيادة سقف التغطية للولادة الطبيعية والقيصرية بمقدار (50) دينار، مع تخفيض نسبة التصريح عن الامراض المزمنة بنسبة (5%)، وتخفيض نسبة التحمل (داخل المستشفى) للمشتركين مع الامراض المزمنة بنسبة (5%)، وتخفيض نسب التصريح والتحمل للأمراض المزمنة لبوليصة الوالدين بنسبة 5%.

بدوره، قال مدير دائرة التأمين الصحي في النقابة المهندس سمير الخطيب، إن الهدف الاستراتيجي للادارة قد تحقق بادامة التوازن بين ايرادات الصندوق والنفقات الصادرة عنه بشكل لا يخل بالمنافع والمزايا على المشتركين، مبينا أن ذلك التوازن ساعد في اقرار العديد من التعديلات الايجابية لصالح المشتركين، ومؤكدا حرص الادارة على زيادة رضى المشتركين والجهات الطبية على حد سواء.

واكد على استكمال التحضيرات والجاهزية لكادر التأمين الصحي وفرق العمل لتجديد الاشتراك للمهندسين وعائلاتهم مع مراعاة ظروف الجائحة والتخفيف على المهندسين وضمان ظروف السلامة والوقاية للزملاء، اضافة الى امكانية اتمام عملية الاشتراك في عمان وفروع النقابة في المحافظات، مبينا في الوقت ذاته، اطلاق خدمة التجديد من خلال الموقع الالكتروني للاشتراك في التأمين الصحي للراغبين بالتجديد بدون اية تعديلات مع امكانية الدفع المباشر من خلال بوابة الدفع الالكتروني، حيث بإمكان الزملاء الاطلاع على التعليمات للعام 2021 اضافة الى الشبكة الطبية من خلال الدخول للموقع الالكتروني للنقابة.

يذكر ان عدد المشتركين الجدد للعام الحالي قد زاد بما يقارب 2000 مشترك ومنتفع ليصبح عدد المشتركين من المهندسين وعائلاتهم ما يقارب 30000