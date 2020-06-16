تعديلات على التعليمات التنفيذية الخاصة بالانتخابات النيابية

عمان – أجازت تعديلات على التعليمات التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين لسنة 2020، تقديم طلبات ادراج اسماء الناخبين في الجداول الاولية بالوسائل الالكترونية.

وحسب التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها اليوم الثلاثاء، فان كل شخص لم يدرج اسمه في الجداول الاولية للناخبين يمكنه التقدم بطلب خطي او الكتروني لدى مكتب الاحوال المدنية والجوازات لادراج اسمه في الجداول ، وذلك خلال اربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الاولية للناخبين، بالإضافة الى امكانية الاعتراض “الكترونيا” على تسجيل الغير في الجداول الاولية للناخبين ضمن الدائرة الانتخابية. واشترطت تعليمات معدّلة لقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2020، توفير مواد التعقيم داخل المقر الانتخابي، وعدم السماح لأي شخص بدخول المقر الانتخابي دون ارتداء الكمامات والقفازات، وحظر اي اجتماع يزيد عدد الحضور فيه على مساحة المقر المحددة والموافق عليها من الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما تتضمن التعديلات، عدم تقديم الاطعمة والمشروبات داخل المقر الانتخابي، بما في ذلك الماء إلا بآوان كرتونية او بلاستيكية تتواءم ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، فضلاً عن التباعد بين المقرات الانتخابية بحيث لا تقل المسافة بينهما عن 200 متر، وبما يضمن عدم التزاحم، اضافة الى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة على نموذج معد من الهيئة مرفقا به تعهدا خطيا من المرشحين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة. كما نصت تعليمات معدّلة لاعتماد المراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2020، على توقيع المؤسسة او التحالف الذي يتبع له المراقب على مدونة سلوك خاصة بالعملية الانتخابية تعدها الهيئة، واشتراط “بلوغ” سن الـ18 بدلا من “اتم” فيمن يتم اعتمادة،وان لا يكون المراقب عاملاً في اللجان الانتخابية او لجان الاقتراع او الفرز او المتطوعين، كما اجازت التعديلات انهاء اعتماد اي مراقب لاي سبب تقرره المؤسسة او التحالف الذي يتبع له.

بترا