تعديل التغريدة قد يصبح متاحاً للجميع في تويتر

قال موقع ذا فيرج إن تويتر قد توفر خاصية تعديل التغريدات لجميع المستخدمين وليس لفئة مستخدمي بلو مدفوعة الاشتراك فقط.

وظهرت الخاصية لأول مرة في أكتوبر الماضي بعد سنوات من الانتظار ومطالبة المستخدمين الشركة بتوفيرها، ولكنها وصلت إلى مستخدمي بلو غير المجانية، لكنها قد تصبح متاحة للجميع قريباً.

وقد تمثل هذه الخطوة أولى التغييرات الكبرى في المنتجات بقيادة المالك الجديد إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي استحوذ على المنصة الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار.

ومن المحتمل أن تتيح الشركة خاصية التعديل لجميع المستخدمين خلال هذا الأسبوع وفقاً لما قالته وكالة بلومبيرغ.

وأكدت تويتر أن خاصية التعديل ما تزال قيد الاختبار من الناحية الفنية.

ويبدو أن ماسك يعتقد أن الخاصية جاهزة لتصبح متاحة للجميع ويخطط أيضاً لإجراء تغيير شامل على خدمة تويتر بلو التي يمكن أن تنتشر خلال أيام، علماً أن الخدمة تقدم باشتراك شهري قيمته 4.99 دولار وتتوفر للمستخدمين في عدد قليل من الدول فقط.

وكانت تقارير قد أشارت مؤخراً إلى نية ماسك تقاضي 8 دولارات شهرياً مقابل خدمة بلو التي تتمحور حولها علامة التوثيق الزرقاء، أي إن المستخدم سيستأجر علامة التوثيق هذه مقابل المال، على أن يحصل المستخدم على أولوية في الردود والقدرة على نشر مقاطع فيديو وصوت طويلة ورؤية نصف الإعلانات التي يراها المستخدم العادي.

ويمكن أن تصبح خدمة بلو متاحة بحلتها الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، حسبما قالت تقارير بلومبيرغ.

وفي حال تخلف الفريق الذي يعمل على بلو عن إنجاز الهمة قبل الموعد النهائي، فسيتم الاستغناء عن خدماتهم وفصلهم من الشركة، حسبما قيل لهم ذلك.

وقد بات أحد موظفي تويتر على الأقل في المكتب من أجل تحقيق ذلك الهدف وضمان عدم التأخر في الإنجاز، وما يزال الموظفون في تويتر يخشون التسريحات وفصلهم من عملهم، وهو ما قد يؤثر على نصف العاملين في الشركة.