تعديل حركة السفر عبر معبر وادي الأردن

عمان – ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام، ان حركة السفر والشحن عبر معبر وادي الأردن ليومي الأحد والاثنين (29 و30 أيلول)، ويوم الثلاثاء (1 تشرين الأول) ستكون على النحو التالي:

تكون حركة السفر عبر معبر وادي الأردن ليوم الأحد الموافق 29 أيلول من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.

حركة السفر ليوم الاثنين الموافق 30 أيلول تكون من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.

تكون حركة السفر عبر معبر وادي الأردن ليوم الثلاثاء الموافق 1 تشرين أول من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.

تكون حركة الشحن ليومي الأحد والاثنين الموافق 29 و 30 أيلول ويوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول مغلقة إغلاقا تاما.

ودعت إدارة العلاقات العامة والإعلام مستخدمي المعبر مراعاة التوقيتات أعلاه توفيرا لوقتهم وجهدهم.-(بترا)