تعديل دوام “الترخيص” ووقف استقبال المراجعين أيام السبت

** يُستثنى مركزا ترخيص المنطقة الحرة وجمرك عمان من ذلك حيث يستمران بتقديم خدماتهما يوم السبت.

عمان- الغد– أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات وقف استقبال المراجعين أيام السبت من كل أسبوع ابتداءً من تاريخ 13/4/2021 في مركز الادارة وأقسامها المنتشرة في محافظات المملكة كافة ( باستثناء مركزي ترخيص المنطقة الحرة وجمرك عمان ) ، وذلك انسجاماً مع توجهات الحكومة بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك وتماشياً مع ساعات العمل في باقي مؤسسات الدولة بحيث يكون دوام الإدارة ابتداءً من تاريخه من الاحد ولغاية الخميس وبحسب التوقيتات المُعلنة من الحكومة .

واهابت إدارة الترخيص والسواقين بالمواطنين الالتزام بالتعليمات ، ومراجعة الادارة وأقسامها خلال بقية ايام الاسبوع من الاحد ولغاية الخميس لإنجاز معاملاتهم.