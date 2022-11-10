تعديل دوام البلديات تماشيا مع تثبيت التوقيت

حدد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، دوام البلديات ومجالس الخدمات المشتركة؛ تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام.

ووجه كريشان كتابا إلى رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة حدد فيه دوام الموظفين بأن يكون للذين يتقاضون علاوة العمل البلدي 25% من الساعة 8:30 صباحا حتى 3:30 بعد الظهر، والذين يتقاضون علاوة 15% من الساعة 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر.

واستثنى القرار العاملين في أقسام النظافة أو أي أقسام أخرى تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.-(بترا)