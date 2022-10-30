تعديل دوام موظفي البلقاء التطبيقية

قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني تعديل دوام الموظفين العاملين في جامعة البلقاء التطبيقية وكافة كلياتها، ليصبح من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة الرابعة مساء، وذلك اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين وحتى بدء شهر رمضان المبارك.

واستثنى القرار كل من طبيعة عمله تقتضي غير ذلك.

وقال العجلوني إن القرار جاء تماشيا مع قرار الحكومة تثبيت الوقت الصيفي طوال العام.

وأضاف أن الجامعة كانت قد عممت سابقا أوقات بدء المحاضرات للطلبة والمدرسين، إذ تمّت إزاحة مواعيد المحاضرات نصف ساعة، بحيث تبدأ أول محاضرة للطلبة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.