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تعديل ساعات دوام الهيئة الإدارية في اليرموك

منذ 52 دقيقة

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إربد – قرر القائم باعمال رئيس جامعة اليرموك الدكتور موفق العموش أن تعتمد آلية التناوب بين جميع موظفي الجامعة مع التأكيد على أن الموظفين غير المتواجدين في مركز العمل مكلفون بالعمل عن بعد، على أن يتم تزويد رئاسة الجامعة بجدول أسماء يشمل الموظفين وعدد أيام عملهم في نهاية كل شهر، وبما لا يقل عن 50% من الموظفين يوميا وبما يتناسب مع طبيعة العمل، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20-9-2020
كما تم استثناء الوحدات التي يتطلب عملها غير ذلك، فيصار إلى وضع ترتيبات خاصة بالدوام تتناسب وطبيعة العمل فيها.
جاء ذلك، اشارة الى تعميم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء بشأن تخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الأدنى وتدوير الدوام بينهم، وتحديد مجموعة منهم للعمل عن بعد،
كما قرر العموش وبمناسبة بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020\2021، أن تكون ساعات الدوام الرسمي للعاملين في الجامعة من إداريين وفنيين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة، وذلك ابتداء من صباح يوم الاحد الموافق 20\9\2020، باستثناء الوحدات التي تتطلب طبيعة عملها غير ذلك.

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