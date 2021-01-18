تعديل عقود 4 لاعبين في الجزيرة

عمان – الغد – أجرى نادي الجزيرة، تعديلا على عقود 4 من نجوم فريق كرة القدم، بعد اجتماعات منفصلة عقدت معهم يوم أمس.

واعلن نائب رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة محمود الكيلاني، أن اللجنة الفنية التقت يوم أمس وبشكل منفصل مع اللاعبين نور الدين الروابدة وعلي علوان وابراهيم سعادة وحمزة الصيفي، حيث وافقت على طلبهم بتعديل قيمة عقودهم، للاستمرار مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

ولفت الكيلاني في تصريح لـ”الغد”، أن اللاعبين الأربعة، وبعد نقاش معهم جرى يوم أمس، تم الاتفاق على اجراء تعديل مالي على قيمة عقودهم، كما تم الاتفاق على استمرار علوان مع الفريق حتى الموسم الكروي 2024.

وكان الجزيرة شكل لجنته الفنية برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة في النادي جمال الزعبي، وعضوية محمود الكيلاني وزياد جودة وعادل الشوبكي وراضي الزواهرة ومهند المحارمة.

وينتظر أن تعقد اللجنة قريبا، اجتماعا مع الجهاز الفني بقيادة أمجد ابو طعيمة، لمعرفة إمكانية التجديد للمدربين حتى الموسم المقبل. – (أخبار النجوم)