عمان- الغد- اعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه وحرصاً منها على مزيد من التسهيل على الطلبة وتبسيط الإجراءات عليهم فقد تم هذا العام إجراء تعديل على آلية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية الرسمية لمرحلتي البكالوريوس والتجسير.

وتهدف الالية الجديدة الى التخلص من بعض الاشكالات الفنية التي كانت تواجه بعض الطلبة سابقا في استلام الرسائل النصية.

وكانت الآلية في الأعوام الماضية تعتمد على قيام الطالب بشراء طلب القبول الموحد باستخدام آلية الدفع الإلكتروني وانتظار وصول رسالة نصية إلى هاتفه الخلوي تتضمن اسم المستخدم والرمز السري ومن ثم الدخول إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتعبئة الطلب وتخزينه.

ولكن هذا العام أصبحت الآلية معاكسة، وذلك بأن يقوم الطالب بالدخول أولا إلى موقع وحدة تنسيق القبول الموحد وتقديم الطلب وتخزينه ثم التوجه إلى إحدى قنوات الدفع التي تقدم خدمة الدفع الإلكتروني (مكاتب البريد الأردني، المحافظ الإلكترونية، جميع بنوك المملكة، محلات الصرافة المعتمدة، أكشاك إي فواتيركم) لدفع رسم تقديم الطلب، حيث سيكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.