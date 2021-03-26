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تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص تلقوا لقاح استرازنيكا

منذ ساعتين
جرعة لفاح فيروس كورونا
جرعة لفاح فيروس كورونا

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عمان-الغد- أعلنت خلية عمليات الأزمة في المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات بأنه تم اليوم ارسال رسائل تعديل موعد الجرعة الثانية لحوالي 112 الف شخص ممن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازنيكا.
ويشار الى انه تم تعديل موعد الجرعة الثانية من لقاح استرازنيكا لتصبح بعد 11 اسبوع على الاقل بناءً على توصية قامت برفعها خلية عمليات الازمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وبما يتناسب مع أحدث الدراسات العلمية حول اللقاح.

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