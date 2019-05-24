تعديل موعد نهائي كأس الأردن

عمان – الغد – عدل اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، موعد نهائي كأس الأردن (المناصير) لموسم 2018- 2019 لتصبح السبت 1 حزيران (يونيو) ، بدلاً من الجمعة 31 أيار (مايو).

وأكد الاتحاد أن “تحديد مواعيد مباريات الدور قبل النهائي بنفس اليوم، جاء لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بمنح الفريقين اللذين سيتقبلان بالمباراة النهائية نفس فترات الراحة”.

يذكر أن ذهاب قبل النهائي سيقام عند 11 مساء اليوم الجمعة، حيث يلتقي الوحدات مع الرمثا على ستاد الملك عبدالله، فيما يحتضن ستاد عمان اللقاء الثاني بين الكرمل والفيصلي، على أن يكون يوم الاثنين 27 من الشهر ذاته موعداً لإياب الدور نصف النهائي.