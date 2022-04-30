تعذر رؤية هلال شوال في السعودية

تعذرت رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم السبت، في حوطة سدير ومرصد تمير في المملكة العربية السعودية.

وكانت المحكمة العليا دعت في وقت سابق عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.

كما طلبت ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة عن أملها في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المختصة.

من جهتها، استعدت مراصد المملكة الفلكية وعشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1443 هـ، تلبيةً لدعوة المحكمة العليا في السعودية.

ويوجد في السعودية 10 مراصد فلكية رسمية من أشهرها، مرصد سدير التابع لجامعة المجمعة، الذي يقع في حوطة سدير على طريق الملك خالد.

وتم اختيار مدينة حوطة سدير لرصد وترائي الأهلة من قبل فريق علمي متخصص من أساتذة الفلك بجامعة الملك سعود قديمًا، والذين أمضوا ما يقارب من 6 أشهر، حتى أجمعوا على تحديد موقع يقع جنوب غرب مدينة حوطة سدير كأفضل موقع للترائي، ومتابعة حركة الأجرام السماوية والمجموعات النجمية.(العربية)