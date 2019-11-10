تعرض الطفل للإساءة يؤثر على بناء دماغه

ليما علي عبد

عمان- تظهر الدراسات بشكل متكرر أن تعرض الطفل للإساءة والإهمال يؤدي إلى حدوث تغيرات دائمة في دماغه الذي ما يزال قيد التطوير.

هذه التغيرات تكون قوية بما فيه الكفاية لإحداث مشاكل نفسية وعاطفية في مرحلة البلوغ من ضمنها الاضطرابات النفسية والإدمان على المخدرات، هذا ما ذكره موقع “www.verywellmind.com” الذي أشار إلى أن الإساءة للطفل وإهماله يؤديان إلى مشاكل عديدة في بناء الدماغ، منها ما يلي:

– انخفاض في حجم الحصين hippocampus، الذي يعد مهما لعمليتي التعلم والذاكرة.

– انخفاض في حجم الجسم الثفني corpus callosum، الذي يعمل على السيطرة على المشاعر والرغبات، بالإضافة إلى التواصل بين نصفي الكرة الدماغيين الأيمن والأيسر.

– انخفاض في حجم المخيخ cerebellum، الذي يؤثر على المهارات الحركية والتنسيق في الجسم.

– انخفاض في حجم القشرة الجبهية الأمامية prefrontal cortex، التي تؤثر على السلوك وموازنة المشاعر والمعرفة.

– زيادة نشاط لوزة الدماغ amygdala، التي تعد مسؤولة عن معالجة المشاعر وتحديد ردود الأفعال للحالات الخطرة أو المسببة للضغط النفسي.

وقد تم في كلية الطب في جامعتي هارفرد ونورثئيسترن استخدام تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي للتعرف على التغيرات في البناء الدماغي بين مجموعة من المراهقين الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال خلال مرحلة الطفولة.

وقد تبين بالفعل وجود اختلافات واضحة في مناطق دماغية عديدة لدى من تعرضوا للأذى مقارنة بمن لم يتعرضوا. أما أكثر التغيرات وضوحا، فقد كانت في المناطق الدماغية التي تساعد على السيطرة على المشاعر والدوافع، بالإضافة إلى التفكير المتمركز حول الذات. وهذه النتائج تشير إلى أن من تعرضوا للإساءة أو الإهمال في مرحلة الطفولة تكون احتمالية إدمانهم على المخدرات عالية كونهم يجدون صعوبة بالسيطرة على رغباتهم.

ونتيجة تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال أو الصدمة، فإن بناء الدماغ لديه ووظائف المواد الكيميائية داخله يؤثران أيضا على سلوك الطفل ومشاعره وكيفية تعامله مع المجتمع.

وتتضمن هذه التأثيرات ما يلي:

– الشعور الدائم أو شبه الدائم بالخوف.

– الشعور بالتنبه واليقظة وعدم القدرة على الاسترخاء مهما كان الحال.

– الميل للإصابة باضطراب القلق والاكتئاب.

– صعوبة التعلم.

– بطء التطور مقارنة بالأقران.

– ضعف القدرة على فهم أو معالجة ردود الفعل الإيجابية.

– رؤية المواقف الاجتماعية كنوع من التحدي.

ويذكر أن تأثير التعرض للإساءة أو الإهمال في مرحلة الطفولة على الشخص البالغ يعتمد على مدى تكرار الإساءة أو الإهمال ومدة استمراره وشدته وعلى سن الطفل وقتها وعلى من الذي قام بالإساءة أو الإهمال. كما يعتمد أيضا على ما إن كان قد تم أي تدخل لعلاج الطفل، وعلى غير ذلك من العوامل.