بغداد – كشف مسؤول عراقي الثلاثاء عن تعرض سفينة عراقية لسطو مسلح قرب مدخل خور عبدالله في البصرة جنوب العراق.

وقال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النائب كاظم فنجان، إن”السفينة البارق” تعرضت، اليوم، لسطو مسلح أثناء تواجدها قرب مدخل خور عبد الله من جهة البحر.

وأضاف، ان السفينة كانت على مسافة قريبة جدا من منطقة (STS) التي ظهر فيها اللغم البحري الشهر الماضي، مبينا أن المنطقة برمتها خاضعة لسيطرة شركة تسويق النفط العراقي “سومو”.–(بترا)