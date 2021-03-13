تعرض نجم فيلادلفيا امبيد لاصابة قوية بعد عودته من الحجر

لوس انجليس – تعرّض الكاميروني جويل امبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز لاصابة قوية بركبته في أوّل مباراة بعد خروجه من الحجر الصحي، خلال فوز فريقه الرابع تواليا على واشنطن ويزاردز 127-101، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

امبيد الغائب عن مباراة كل النجوم الاحد الماضي بسبب قيود بروتوكول فيروس كورونا، هبط بقوة على ركبته اليسرى، بعد سحقه كرة في السلة عندما كان فريقه متقدما 80-60 منتصف الربع الثالث.

ساعده مساعد مدربه سيكسرز كيفن جونسون على النهوض، ثم سار بمفرده إلى غرف الملابس.

قال المدرب دوك ريفرز إن اطباء الفريق سيقيّمون حالة امبيد يوم السبت بعد انخفاض مستوى التورم.

اضاف المدرب عن لاعبه الذي سجل 23 نقطة وهو أعلى رصيد في فريقه “فَقَدَ توازنه وهو يسقط. لن أتكهن. معنوياته مرتفعة. فلنأمل للافضل”.

أما زميله توبياس هاريس فقال “بدت (الاصابة) كأنها تمدّد مفرط. نصلي كي يكون بحال جيدة ويستعيد عافيته غدا”.

وهذا الفوز الرابع تواليا لفيلادلفيا، فبقي متصدرا للمنطقة الشرقية (26-12)، بفارق مباراة عن بروكلين نتس.

وغاب عنه ايضا الاسترالي بن سيمونز الذي يبلغ معدل تسجيله هذا الموسم 16,1 نقطة، لحاجته لنتيجة سلبية اضافية في اختبار كورونا، بعدما اختلط هو وامبيد بحلاق في فيلادلفيا اصيب بالفيروس.

وكانت ليلة فيلادلفيا تسير نحو نهاية جميلة، قبل اصابة اللاعب الفارع الطول (2,13 م) البالغ 26 عاما والذي سجل نقاطه الـ23 في 20 دقيقة فقط.

وبلغ معدل تسجيل فيلادلفيا 54,4% أمام ويزاردز، صاحب المركز الثاني عشر في الشرقية الذي حاول انقاذه دون فائدة الموزع المخضرم راسل وستبروك (25 نقطة و8 تمريرات حاسمة) وبرادلي بيل (19 نقطة).

وبعد خسارتين تواليا قلصتا نسبيا صدارته المفاجئة للدوري، عاد يوتا جاز إلى سكة الانتصارات على حساب هيوستن روكتس 114-99.

وتقدّم جاز بفارق 17 نقطة بين الشوطين، لم ينجح روكتس بتقليصها بعد الاستراحة.

وكان دونوفان ميتشل (28 نقطة و8 تمريرات حاسمة و7 متابعات)، أفضل مسجل ليوتا، دعمه الموزع مايك كونلي (20 نقطة) ولاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير (14 نقطة و13 متابعة و6 صدات).

وبعد رحيل نجمه جيمس هاردن إلى بروكلين نتس في كانون الثاني/يناير الماضي، يعاني روكتس الأمرين بخسارته الخامسة عشرة تواليا، ليقبع في المركز قبل الاخير في المنطقة الغربية أمام الجريح مينيسوتا تمبروولفز.

وفي ظل الغياب المستمر لأنتوني ديفيس، كان فوز لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب صعبا على ضيفه أنديانا بيسرز 105-100.

صنع ليكرز الفارق في الثواني الاخيرة عبر كنتافيوس كالدويل-بوب، بعد أن قدّم البديل كايل كوزما مباراة جيدة (24 نقطة بينها 15 في الربع الاخير و13 متابعة) واضاف “الملك” ليبرون جيمس 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

ولدى بيسرز، عاشر المنطقة الشرقية، كانت الحسرة واضحة لقرب الفريق من تحقيق فوز مفاجىء، لكن نجم مباراته مالكولم بروغدون (29 نقطة) خسر الكرة قبل الاخيرة في المواجهة.

وببرودة أعصاب في اللحظات القاتلة، تعملق الصربي نيكولا يوكيتش ليخرج دنفر ناغتس فائزا على مضيفه ممفيس غريزليز 103-102.

قام يوكيتش (2,11 م و26 عاما) بكل شيء تقريبا في الثواني الـ72 الأخيرة: سجّل كرة ثلاثية، ثم اخرى من داخل القوس ليمنح فريقه التقدم باربع نقاط، قبل التقاطه متابعة اثر اهدار جا مورانت تسديدة في اللحظات القاتلة.

انهى يوكيتش المباراة برصيد 28 نقطة، 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة، لينفرد ناغتس بالمركز الخامس في المنطقة الغربية.

كما برز مع دنفر الثنائي مايكل بورتر جونيور وويل بارتون بتسجيل كل منهما 21 نقطة، فيما اكتفى الموزع الكندي ونجم الفريق جمال موراي بثلاث نقاط (1 من 14 محاولة).

وعاد ميامي هيت، وصيف الموسم الماضي، ليفرض نفسه ضمن المعادلة، بفوزه الثالث تواليا والتاسع في آخر عشر مباريات، على مضيفه شيكاغو بولز 101-90.

ومنذ عودته اثر ابتعاد في كانون الثاني/يناير نتيجة بروتوكول كورونا، يتألق جيمي باتلر مع هيت آخرها في سلة بولز حيث سجل 28 نقطة ولعب 8 تمريرات حاسمة.

كما تألق مع رابع المنطقة الشرقية البديل السلوفيني غوران دراغيتش صاحب 25 نقطة بينها 20 في الربع الاخير. – (أ ف ب)