تعرض 4 لاعبين من نادي الزمالك لحادث سير عقب مباراة الاتحاد

عمان – تعرض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، محمود حمدي الونش، أيمن حفني، إسلام جابر ومحمد أشرف روقا، لحادث سير أثناء عودتهم من الإسكندرية إلى القاهرة، عقب انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والتي انتهت بفوز الأبيض 2-1، بالجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.

ونشر اللاعب إسلام جابر صورة من الحادث عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجغرام) معلقًا عليها: (الحمد الله).

وكان قد انفجر إطار السيارة التى استقلها اللاعبون، مما أحدث خللاً فيها قبل أن يتم تدارك الموقف، وتنتهي الأزمة ويعود للقاهرة بسلام.

وتواصل الجهازان الفني والطبي للزمالك مع اللاعبين للاطمئنان على حالتهم بعد الحادث، حيث انتاب الجميع داخل فريق الزمالك الذعر، فور علمهم بالخبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه الإسماعيلي السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري المصري. -(وكالات)