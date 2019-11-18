تعرفوا على الهيئات ومؤسسات المستقلة التي أعلن الرزاز إلغاء ودمج بعضها

يوسف ضمرة
عمان – أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية مستقلة ضمن الحزمة الثانية من برنامج التحفيز الاقتصادي.
والمؤسسات كانت على النحو التالي بحسب الرزاز:
– دمج سلطة المياه بوزارة المياه
– ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها.
– نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.
– نقل دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل.
– ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف لتصبح مديرية في الوزارة.
– إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق.
– دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الاردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني).
-دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية ضمن نظام المشتريات- الحكومية الجديد.