تعرفوا على الهيئات ومؤسسات المستقلة التي أعلن الرزاز إلغاء ودمج بعضها

يوسف ضمرة

عمان – أعلن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، اليوم الاثنين، إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية مستقلة ضمن الحزمة الثانية من برنامج التحفيز الاقتصادي.

والمؤسسات كانت على النحو التالي بحسب الرزاز:

– دمج سلطة المياه بوزارة المياه

– ضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها.

– نقل مهام صندوق تنمية المحافظات إلى بنك تنمية المدن والقرى.

– نقل دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل.

– ضم دائرة تنمية أموال الأوقاف لتصبح مديرية في الوزارة.

– إلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق.

– دمج جميع الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة (هيئة تنظيم النقل البري، الهيئة البحرية الاردنية، هيئة تنظيم الطيران المدني).

-دمج دائرتي الشراء الموحد واللوازم العامة بدائرة واحدة سميت دائرة المشتريات الحكومية ضمن نظام المشتريات- الحكومية الجديد.