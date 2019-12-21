تعرفوا على سماعة Huawei FreeBuds 3 الجديدة

يتطلع عُشاق الموسيقى الرقمية اليوم إلى الاستمتاع بتجارب بث متطورة عالية الجودة، الشيء الذي يتطلب سرعة أعلى لشبكة الإنترنت وفترات تأخير منخفضة. ويسهم انتشار الكتب الصوتية وخدمات البث الصوتي (البودكاست) في رسم ملامح سوق مُنتجات سماعات الأذن، خاصة وأن المقاطع الصوتية تتطلب جودة عالية ونقية للصوت لضمان تجربة استماعٍ مثالية. ومن المتوقع أن تغدو سماعات الرأس اللاسلكية الرقمية المدعومة بتقنية الاستريو معياراً أساسياً للاستمتاع بالتجارب في حقبة الجيل الخامس (5G). وفي هذا الإطار، كشفت هواوي عن سماعة الرأس اللاسلكية الرائدة Huawei FreeBuds 3 المزودة بتقنية صوت الاستريو الحقيقي ومعالج Kirin A1 المطور من هواوي.

وتمتاز هذه السماعات، التي ستتوفر قريباً في الأردن للطلب المسبق بلونيها الأسود والأبيض، بقدرتها الاستثنائية على التقاط الصوت البشري بكفاءة عالية، مما يضمن إجراء المكالمات التي تبدو وكأنها محادثة وجهاً لوجه، فضلاً عن ميزة إلغاء الضجيج النشطة التي تتيح تجربة موسيقية غامرة بمعنى الكلمة. وفيما يلي لمحة عن المزايا الرئيسية لسماعة Huawei FreeBuds 3 الجديدة.

أول سماعة بلوتوث في العالم بتصميم Open-Fit مريحة الارتداء ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة

لتناسب سلوكيات ومتطلبات المستخدمين، صُمّمت سماعات Huawei FreeBuds 3 بطريقة توفر مزايا نشطة وفعالة لإلغاء الضجيج حتى في البيئات الصاخبة دون المساومة على الراحة، وهي خاصية غير مسبوقة في القطاع. وتعتمد هذه السماعات على تقنيات متطورة لعزل الضجيج المحيط، مما يمنع التداخل الصوتي، ويضمن الحصول على تجربة موسيقى ومكالمات غامرة وعالية الجودة، حتى في الأماكن الصاخبة مثل مراكز التسوق والمطاعم أو حتى أثناء التجوال في الشارع. بالإضافة إلى ذلك، يتضاعف تأثير تقنية إلغاء الضجيج بفضل تصميمها open-fit الأول من نوعه في العالم، وتزويدها بتقنية صوت الاستريو الحقيقي (TWS)، مما يجعل من ارتدائها تجربة مريحة مهما طال وقت الاستخدام.

وتتميز سماعات Huawei FreeBuds 3 بميزة استشعار العظم التي تلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم بشكل أفضل عن الضوضاء في الخلفية، مما يُعزز جودة المكالمات عبر تخفيف تأثيرات الضجيج المحيطة. ولجودة محسّنة للمكالمات، تستخدم سماعات Huawei FreeBuds 3 قناة ميكروفون حاصلة على براءة اختراع ومصممة خصيصاً لإلغاء تأثير هبوب الرياح، بما يوفر لمرتديها تجربة استخدام مريحة في الخارج.

أداء فائق مع معالج هواوي المخصص للأجهزة القابلة للارتداء

تعمل سماعة Huawei FreeBuds 3 بمعالج Kirin A1، وهو أول مُعالج في العالم بتقنية البلوتوثBluetooth 5.1 وBluetooth Low Energy 5.1 من هواوي. ويضمن هذا المعالج اتصالاً مستقراً وسلساً لتجربة محسّنة وشاملة، بما يشمل الحد من التداخل الصوتي، وخفض التأخير الزمني أثناء اللعب، وتجربة مكالمات سلسة ومستقرة في أي وقت ومن أي مكان. كما يقدم المعالج تجربة غامرة وعالية الجودة أثناء الاستماع للموسيقى، بفضل انخفاض زمن التأخير ومستوى التزامن المثالي للصوت والفيديو.

علاوةً على ذلك، تم تصميم السماعات لضمان أفضل مشاركة للبيانات بين كلتا السماعتين، مع تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير لعمر بطارية أطول.

صوت قوي لتجربة موسيقية بمستوى جودة الاستوديوهات

تُعد الموسيقى عالية الجودة والنقاء أحد مجالات التركيز الأساسية في مواصفات سماعة Huawei FreeBuds 3، لتقديم موسيقى بمستوى جودة الاستوديوهات. تم تصنيع هذه السماعات بمكونات صوتية مُخصصة وبالاعتماد على بنية مبتكرة طورتها هواوي. وتعمل المكونات والتصميم الهندسي معاً لتحقيق التوازن بين الأصوات عالية الطبقة (treble)، والصوت الأوسط، وصوت الجهير (bass)، بينما تتيح قناة صوت الجهير ذات التصميم المخصص تفاصيل واضحة تماماً للاستمتاع بتجربة موسيقية منقطعة النظير.

بطارية طويلة الأمد

بالاعتماد على تقنية هواوي المعروفة للشحن السريع، تقدم سماعات Huawei FreeBuds 3 بطارية متوافقة مع تقنية الشحن فائق السرعة SuperCharge الشهيرة من هواوي باستطاعة 2 واط، والتي تدعم كلاً من الشحن السلكي واللاسلكي، مما يسمح للمستخدمين شحن السماعات عن طريق منفذ USB من النوع C أو شاحن لاسلكي. ويمكن أيضاً شحن السماعات باستخدام أحد هواتف هواوي الذكية التي تدعم خاصية الشحن العكسي اللاسلكي، من خلال وضع السماعة ببساطة على الغطاء الخلفي للهاتف.

وبفضل مستوى فاعلية استهلاك الطاقة لمعالج Kirin A1، تتمتع سماعة Huawei FreeBuds 3 بالقدرة على العمل لأربع ساعات بعد شحنها لمرة واحدة، وحتى 20 ساعة عند استخدامها مع علبة الشحن.

تفاصيل جمالية بإلهام من الطبيعة

تتوافر سماعة Huawei FreeBuds 3 باللونين الأسود والأبيض، ضمن علبة شحن أنيقة مستديرة الحواف مستوحاة من شكل حصى الشواطئ، ومصممة لتوضع بشكلٍ مريح في الجيب أو اليد. ويمكن بسهولة فتح غطاء العلبة وتناول سماعة Huawei FreeBuds 3، التي تتميز بخطوط منحنية مع تصميم open-fiمريح يضمن ارتداءها بمنتهى الراحة والثبات، إلى جانب زر الطاقة الموجود بشكل مخفي في منتصف الجانب الأيمن. ولا يتيح تصميم open-fit الفريد فقط إمكانية ارتدائها بشكل مناسب، بل أيضاً ارتدائها بشكل مريح في الأذن، فضلاً عن تقليل الإحساس بالانزعاج، مما يجعل ارتداءها أكثر سهولة في جميع الحالات، سواء أثناء التنقل اليومي أو حتى خلال ساعات العمل.

وتعد Huawei FreeBuds 3 إحدى أبرز السماعات اللاسلكية وأكثرها تقدماً من هواوي حتى اليوم، وستبدأ فترة الحجز المسبق على السماعات في الأردن اعتباراً من 22 وحتى 29 كانون الأول 2019، حيث ستكون متاحة بسعر 159 ديناراً مع كفالة مجانية لستة أشهر ضد التلف، وغطاء، وشاحن لاسلكي. لا تتردوا باقتنائها فور طرحها من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/).