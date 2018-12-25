تعرفي على الفوائد الجمالية للروزماري

فرانكفورت- لا يُضفي الروزماري نكهة مميزة ومذاقا لذيذا على الطعام فحسب، بل يدخل أيضا ضمن مكونات مستحضرات التجميل من أجل العناية بالبشرة والشعر.

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر أن أو “إكليل الجبل” يدخل ضمن مكونات الشامبو ومستحضرات العناية بالشعر لتنشيط فروة الرأس وليجعل الشعر أملسا وسهل التمشيط وليمنحه كثافة ومظهرا لامعا.

وأضافت هوبر أن الروزماري يدخل أيضا ضمن مكونات كريمات العناية بالبشرة ليمنحها ملمسا ناعما ومظهرا نضرا.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد زيت الروزمارين الطيّار واحدا من أبرز مكونات جل الاستحمام وحمامات الأقدام وزيوت المساج بفضل تأثيره المنعش والمنشط لسريان الدم.-(د ب ا)