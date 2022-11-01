تعرف على أبطال النسخة المعربة من مسلسل “الداخل”

اختارت قناة MBC هذه المرة العمل على مسلسل ينتمي إلى فئة البوليس والأكشن وهُو المسلسل التركي الشهِيْر “الداخل”.

وكشفت بعض المصادر أن الاختيار وقع هذه المرة على النجم السوري سامر إسماعيل الذي ظهر بعدة أدوار كان آخرها مسلسل “قصر أدهم” الذي عرض فِيْ الموسم الماضي من شهر رمضان 2022.

وسيشارك الفنان اللبناني جنيد زين الدين فِيْ النسخة العربية من المسلسل التركي، خاصة أن بطولة الرجال فِيْ المسرحية مشتركة بين شقيقين.

ولم يتم الكشف عَنّْ مَوعِد عرض المسلسل وأي تفاصيل أخرى عَنّْ أسماء النجمات الأخريات اللاتي سيشاركن فِيْ النسخة العربية خاصة فِيْ بطولة السيدات، ويتم تصوير المسرحية فِيْ تركيا.

تاريخ المسلسل التركي “الداخل”

عُرض المسلسل لأول مرة فِيْ سبتمبر 2016، وينتمي إلَّى فئة الدراما والأكشن والشرطة، وتم عرضه على قناة “شو تي فِيْ”، وهُو من إنتاج شركة القمرت، وإخراج ألوش بيرقدار، والمسلسل مقتبس من الفِيْلم الصيني الشؤون الداخلية.

تدور أحداث مسلسل “الداخل” حول الشاب الصربي يلماز الذي يعيش طفولة صعبة بعد أن اختطف شقيقه الأصغر أوموت على يد عصابة تدعى “بابا جلال”.

بعد أن أصبح شابًا صربيًا، قرر الانتقام من جلال بائع الكباب الذي اختطف شقيقه وكان سبب سجن والده، ودخل مدرسة الشرطة. شرطة. يوسف.

فِيْ الجامعة يلتقي الصرب بالشاب مارت الذي ينافسه على المراكز الأولى. قبل تخرج الصربي بفترة وجيزة، نشأ خلاف بينه وبين يوسف، وطُرد من مدرسة الشرطة، حيث أصبح مارت صديقه المقرب.

يقرر سارب الانضمام إلَّى عصابة جلال بسبب كراهِيْته للشرطة، وهناك يقع فِيْ حب ملك التي اختطفها جلال فِيْ طفولتها.

تبدأ الأحداث بين سارب ومارت، ثم مع مجريات الأحداث يتبين أن سارب تعاون مع يوسف وزُرعت فِيْه عصابة جلال، وأن مارت بدوره زرع فِيْ مدرسة الشرطة. كَمْا اتضح أن مارت هُو الصبي أوموت شقيق الصرب.

عَنّْدما عُرض المسلسل فِيْ تركيا حقق أرقامًا قياسية ونسب مشاهدة عالية حيث تسبب فِيْ إيقاف سلسلة من الأعمال التي عُرضت معه فِيْ نفس اليوم، وحصدت الحلقة الأولى على موقع يوتيوب عَنّْد عرضها قرابة 18 مليونًا. المشاهدات والزيارات.

أبطال المسلسل بالداخل

جسد الفنان التركي شاتاي أولسوي شخصية الصربية يلماز، وهُو الدور الذي من المتوقع أن يلعبه الفنان السوري سامر إسماعيل، فِيْما جسد الفنان التركي آراس بولوت إنيملي دور مارت أو أوموت، وهُو الدور الذي من المفترض أن يؤديه. التي يجب أن تجسدها. للفنانة اللبنانية جنيد زين الدين.

أما الفنان التركي جيتين تكيندور، فقد لعب دور “جلال” رئيس العصابة، ولم يتم الكشف بعد عَنّْ هُوية الشخص المقرر أن يلعب دور الشخصية فِيْ النسخة العربية.

بينما جسد الفنان التركي بانسو سورال دور ملك التي يقع الصربي يلماز فِيْ حبها، وجسد الفنان التركي مصطفى أوجورلو شخصية رئيس المباحث يوسف.