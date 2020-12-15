تعرف على أفضل سبل الوقاية من “كورونا” أثناء السفر



كليفلاند أوهايو- يتطلب السفر أثناء الجائحة اتباع طريقة أكثر تفصيلاً وحذرًا مما كان معتادًا قبلها، لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المسافر.

وقدم الدكتور جوزيف خبازة استشاري الرئة والرعاية الحرجة في مستشفى كليفلاند كلينك؛ أحد أرقى الصروح الطبية في الولايات المتحدة، نصائح حول طرق السفر بأمان أثناء الجائحة.

ويرى الاستشاري الخبير أننا ما دمنا نطبق احتياطاتنا اليومية في الحِل والترحال على السواء، فإن بوسعنا تقليل المخاطر إلى مستويات متدنية، مشيرًا إلى أن بالإمكان فعل ذلك من خلال ترك مسافة أمان وارتداء الكمامة عندما نكون مع أشخاص من خارج الدوائر الضيقة المحيطة بنا في حياتنا اليومية، والحفاظ على أيدينا معقمة وعدم لمس الأعين أو الأنف أو الفم إذا لم تكن أيدينا نظيفة.

وقال الدكتور خبازة “إن من المنطقي أن تصبح السيارة خيارًا مفضلًا للسفر وقضاء الإجازة في ظل الجائحة، نظرًا لأن سياراتنا مألوفة ومريحة لنا”. وأضاف: “نميل إلى السفر برًا رفقة من يعيشون معنا، لذلك فإن القيادة تمثل الطريق الأكثر أمانًا للسفر، ومع ذلك تظلّ هناك بعض الاحتياطات الواجب علينا اتخاذها قبل السفر”.

ينبغي في البداية تنظيف السيارة وتعقيمها، بمسح الأسطح والأجزاء التي يكثر لمسها، كالنوافذ وأحزمة المقاعد وعجلة القيادة ومقابض الأبواب وأزرار التحكم، وما إلى ذلك، مع الحرص على الاحتفاظ بالمناديل المبللة المضادة للبكتيريا ومعقم اليدين في السيارة للتمكن من مواصلة المسح والتعقيم لأجزاء السيارة وأيدي الركاب بعد كل توقف. ومن المستحسن الالتزام بلبس الكمامة في السيارة عند السفر مع أشخاص من خارج الدوائر الضيقة المحيطة بنا في حياتنا اليومية، حتى في الدول التي لا تحدد عددًا أقصى للركاب ولا تلزمهم بارتداء الكمامات عند السفر. ومن الأفضل عدم السفر مع الأشخاص من خارج الدوائر الضيقة المحيطة بنا، وفقًا للدكتور خبازة.