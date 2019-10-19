تعرف على الألوان الأكثر رواجاً هذا الخريف

الغد- في استقبال كل موسم تطالعنا ألوان محدّدة تطغى على موضة الأزياء والأكسسوارات. ويجمع المصممون على استعمالها في مجموعاتهم الجديدة. تعرّفوا فيما يلي على الألوان التي تكرر استعمالها في تصاميم هذا الخريف.

الخبر السار هو أن الأسود ليس من الألوان الأساسيّة هذا الخريف، رغم كونه من الألوان التي لا تبطل موضتها في المجموعات الخريفيّة والشتويّة عادةً. كما أن اللون الرمادي خفّ استعماله بشدّة ليحلّ مكانه اللون الفضّي الكامد حيناً واللمّاع حيناً آخر. فقد رصدناه لدى Courreges حيث زيّن السترات الجلديّة، في تصاميمAlexander McQueen التي تزيّنت بالشراريب البرّاقة، لدى Altuzarra حيث تلوّن بالمعدني الداكن. كما رأيناه يزيّن التصاميم العصريّة في مجموعات Balenciaga، وPaco Rabanne.

اللون الأزرق الفاتح ظهر بكثافة في المجموعات الشتويّة، مضيفاً لمساته المشرقة على الإطلالات. وقد رصدناه لدى دار Louis Vuitton كما رأيناه لدى Paco Rabanne وJacquemus حيث زيّن بأناقته المنعشة الفساتين الخريفيّة.

اللون البيج أضفى طابعه الحياديّ على العديد من الإطلالات وخاصةً المعاطف الواقية من المطر ومعاطف الجوخ. وقد رصدناه لدى Burberry وChloe وMax Mara كما رأيناه يزيّن الأثواب لدى Stella McCartney والبدلات لدى Gucci والتنانير الجلديّة لدى Hermes.

اللون الأحمر الداكن نشر دفئه على العديد من الإطلالات. وقد زيّن السترات والسراويل الجلديّة لدى Altuzarra والأثواب المزيّنة بالكشاكش لدى Elie Saab كما رأيناه يزيّن المعاطف لدى Chanel.

اللون الزهري الفاتح كان له حصّة أيضاً في المجموعات الشتويّة رغم كونه لوناً ربيعياً بامتياز. وقد رأيناه على شكل أثواب في مجموعات Givenchy وStella McCartney وعلى شكل بدلات لدى Alberta Ferretti.

اللون الأخضر المنعش أضفى لمساته المشرقة على العديد من المجموعات الشتوية. وقد رصدناه لدى Gucci حيث تزيّن بالتطريز، ولدى Roksanda حيث تزيّن بالريش، ولدى Givenchy حيث تزيّن بالأزهار. – العربية