تعرف على التطبيقات الخطرة التي حذفتها “غوغل” من متجرها

دعا خبراء الأمن السيبراني أصحاب أجهزة الأندرويد، إلى تفقد هواتفهم الذكية بعد اكتشاف تطبيقات شائعة تخفي برامج ضارة خطرة لـ Joker.

جاء ذلك على إثر ظهور بعض الضحايا في الماضي، الذين يدفعون ما يزيد عن 240 جنيهاً إسترلينياً سنوياً مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

كما يعرف الفيروس الإلكتروني المسمى بـ ” Joker” بأنه من أحد أخطر البرامج القادرة على تثبيت برامج التجسس المخفية.

ويمكن لفيروس Joker لاحقاً الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

على إثر لك حذفت “غوغل” 8 تطبيقات من متجرها الإلكتروني، لاحتوائها على برامج “Joker” حسبما نقلته تقارير صحفية عن الشرطة البلجيكية.

ولأن “غوغل” صاحبة نظام أندرويد للهواتف المحمولة، نصحت الشرطة البلجيكية بإزالة هذه التطبيقات في حال تنزيلها، نظراً للخطر الضار القادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

كما أنه بإمكان هذه البرنامج تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

ووفقا للباحثين في شركة Quick Heal Security Lab للأمن السيبراني، يمكن لفيروس Joker لاحقا الوصول إلى الرسائل النصية.

فضلا عن جهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية، وفقاً لوكالة روسيا اليوم.

فيما كشف باحثو الأمن السيبراني عن رصدهم، انتشاراً كبيراً في التطبيقات التي تحمل برامج Joker الضارة، بعد اكتشافه في عام 2019.

قائمة التطبيقات التي حدفها “غوغل” من متجره الإلكتروني “غوغل بلاي” :

• تطبيق Auxiliary Message

• تطبيق Element Scanner

• تطبيق Fast Magic SMS

•تطبيق Free CamScanner

• تطبيق Go Messages

• تطبيق Super Message

•تطبيق Great SMS

•تطبيق Travel Wallpapers