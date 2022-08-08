تعرف على الطريقة اليابانية لتوفير المال

نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرًا تطرقت فيه إلى طريقة يابانية لتوفير المال تسمى “كاكيبو”.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير إن الأشخاص عادة ما يبدأون السنة الجديدة باتخاذ قرارات يسعون لتنفيذها بأفضل طريقة ممكنة، ومن بينها ادخار ما يكفي من المال لشراء شيء يحتاجونه أو لحل مشاكل مستقبلية أو من أجل السفر.

وإذا كنت من بين هذه الفئة، ستكون مهتمًا بالتأكيد بمعرفة ما يسمى بطريقة “كاكيبو” لتوفير المال، التي تساعد على ادخار وإدارة المال لتحقيق أقصى استفادة منه والتحكم في نفقاتك.

أصل طريقة كاكيبو

يعود تاريخ طريقة كاكيبو للتوفير إلى سنة 1904، وهي من ابتكار الصحفية موتوكو هاني مؤسسة أول مجلة نسائية في اليابان، التي كان هدفها مساعدة النساء على الإدارة المالية للعائلة بأكثر الطرق فعاليةً، سواء بالنسبة للمنزل أو لضمان استقلالهن المادي.

تعتمد طريقة كاكيبو على دفتر حسابات مقسم إلى جدول أعمال يُدوّن فيه الدخل والنفقات اليومية والأهداف المالية المراد تحقيقها. ينقسم جدول كاكيبو إلى أيام وأسابيع وأرباع تضم مختلف البيانات المالية حتى يكون التحكم في الحسابات بسيطًا.

آلية طريقة كاكيبو

لاعتماد طريقة كاكيبو، ينبغي أولا كتابة دخلك الشهري وطرح النفقات الثابتة منه. وتتمثل الخطوة التالية في وضع هدف مالي، مثل توفير مبلغ معين من المال شهريًا حسب ما تسمح به إمكانياتك.

وذكرت الصحيفة أنه يجب تدوين كل المصاريف اليومية في الدفتر دون نسيان أي منها، حتى لو اقتصرت على بضعة سنتات مع الحرص على تسجيل الأرقام بكل دقة انطلاقا من المصاريف اليومية مثل قهوة الصباح أو تذكرة الحافلة وأي نفقات أخرى.

وتقوم طريقة كاكيبو على تصنيف كل هذه النفقات إلى فئات، مثل فئة النفقات الحياتية اليومية على غرار الطعام والمسكن والكهرباء، ومصاريف أوقات الفراغ مثل العشاء مع الأصدقاء والأنشطة الرياضية، ومصاريف الأنشطة الثقافية مثل سعر تذاكر السينما والمسرح، والمصاريف الإضافية مثل الهدايا والنفقات غير المتوقعة.

وحتى لا يفوتك تسجيل أي من هذه النفقات، من الأفضل طلب وحفظ إيصالات أي عملية شراء تقوم بها حتى تتمكن من تدوينها بشكل صحيح في الدفتر عندما تصل إلى المنزل. تتطلب طريقة كاكيبو المثابرة، ومن شأنها مساعدتك على فهم نفقاتك بشكل أفضل وكيفية إدارة دخلك.

أما إذا كنت مترددًا بشأن اتباع هذه الطريقة لأنه ليس لديك الوقت للتعامل معها يوميا، يمكنك التفكير في تسجيل جميع النفقات على الهاتف عدة مرات في الأسبوع أو حتى أسبوعيًا، طالما أنها منظمة كما يتطلب هذا النموذج، لكن في هذه الحالة سيتعين عليك تخصيص بضع ساعات لذلك.

وأكدت الصحيفة أنه إذا اتبعت طريقة كاكيبو فسوف تتفاجأ بالمبلغ الشهري والربع السنوي الذي ستتمكن من توفيره على مستوى المصاريف اليومية الصغيرة مثل القهوة والأكياس البلاستيكية في السوبر ماركت وزجاجات المياه في آلات البيع. وكالات