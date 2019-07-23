تعرف على مخاطر الأدوية الكثيرة

برلين- حذر الدكتور هانز ميشائيل مولنفيلد من أن تعاطي أدوية كثيرة في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر صحية تتمثل في حدوث تفاعلات دوائية لها تأثير سلبي على مفعول الدواء وآثار جانبية مثل الصداع والدوار وصعوبات النوم وارتفاع خطر السقوط.

وأضاف الممارس العام أن هذا الخطر يرتفع بصفة خاصة لدى الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وكلما كان المريض متقدما في العمر، ارتفع خطر حدوث تفاعلات دوائية وآثار جانبية؛ نظرا لتراجع الأداء الوظيفي للكلى مع التقدم في العمر، ومن ثم يتم امتصاص الأدوية بشكل غير سليم.

ولتجنب هذه المخاطر، يتعين على الأشخاص، الذين يتعاطون عدة أدوية في الوقت ذاته، مراجعة الطبيب أو الصيدلي للتحقق من عدم حدوث تفاعلات دوائية بين المواد الفعالة المختلفة.-(د ب ا)