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تعرف على مكان حجر ترامب في مستشفى والتر ريد العسكري.. (صور)

منذ ساعة واحدة

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لندن- قالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية إن مركز والتر ريد الطبي الوطني الذي يعالج فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا يعد أحد أكثر المراكز الطبية فخامة، حيث سيعتنى بالرئيس 7000 موظف أو نحو ذلك، بما في ذلك بعض كبار الأطباء في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن ترامب سيبقى في الجناح الرئاسي المخصص بالمستشفى، وهو جزء فخم من أحد مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، ويُعرف الجناح الرئاسي باسم جناح 71، وهو واحد من ست غرف خاصة للمرضى مخصصة لضباط الجيش رفيعي المستوى وأعضاء البيت الأبيض.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

وقال الأدميرال كوني ماريانو، الذي عمل كطبيب لكلا الرئيسين جورج إتش دبليو بوش وبيل كلينتون، وكان مدير الوحدة الطبية بالبيت الأبيض أن الجناح “مجهز بشكل خاص بأجهزة الحماية ومعدات الاتصالات المستخدمة لدعم الرئيس”.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

وقال البيت الأبيض إن ترامب سيعمل من الجناح الرئاسي خلال إقامة لبضعة أيام، لكن الكثيرين يتوقعون أن دخوله المستشفى يشير إلى أن الرئيس أكثر مرضًا من التصريحات الرسمية.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

وكشفت “ديلى ميل” أن مركز والتر ريد يعد أيضًا معهدًا للأبحاث في سيلفر سبرينج، بالقرب من المستشفى في ولاية ماريلاند، حيث يطور العلماء لقاحات وعلاجات للأمراض المعدية مثل COVID-19 في منشأة حديثة.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشفى كان لديه ماض متقلب، حيث كان غارقا في فضيحة بشأن اتهامات بالإهمال أدت إلى مقتل العديد من الجنود الذين عولجوا هناك في عام 2007، وكان لا بد من إصلاحه بالكامل.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

يعتبر والتر ريد نفسه “مركز الأمة الطبي”، وهو رئيس الرعاية العسكرية في الولايات المتحدة.

ويعمل موظفوها البالغ عددهم 7100 موظف عبر 100 عيادة وتخصص.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

ونظرًا لأنه يخدم قادة الأمة، فقد تم تجهيز المستشفى بجناح مخصص للزوار من أعلى المكاتب: عادةً ما يتم علاج الرئيس ونائب الرئيس في وحدة التقييم الطبي والعلاج (METU)، الذي وصفته الصحيفة بأنه “آمن وخاص ومنفصل عن أجنحة المستشفى الأخرى المترامية الأطراف”.

مع غرفة طعام مضاءة بثريا كريستالية ومكتب على بعد خطوات قليلة من سرير المستشفى وغرف مزينة بأرائك لاستقبال الزوار بالإضافة إلى التكنولوجيا الأمنية، فهي مجهزة لترامب لمواصلة أداء مهامه الرئاسية.

جناح مستشفى والتر ريد الرئاسي

لكن ليس واضحا ما هى التسهيلات التي يمتلكها والتر ريد والتي ستساعد الرئيس ترامب على التعافى من COVID-19.

يحتوى المستشفى – الذي يقع على بعد نحو تسعة أميال من البيت الأبيض – على 244 سريراً و50 سريراً لوحدة العناية المركزة.

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