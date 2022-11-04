تعرف على موعد مباراة السعودية والأرجنتين في مونديال قطر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق الحدث الأكبر والأبرز على الساحة الرياضية مونديال قطر2022 .

ويقام كأس العالم لأول مرة في الشتاء، بجانب إقامته في بلد عربية لأول مرة في التاريخ ، وينطلق كأس العالم 2022 في 20 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأخيرة، تم توزيعهم على 8 مجموعات بواقع 4 منتخبات ويصعد أول وثاني المجموعة إلى دور الـ16.

ويشارك منتخب المغرب في مونديال 2022 في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات.

ويشارك منتخب السعودية في مونديال 2022 في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره الأرجنتين في افتتاحية مبارياته في كأس العالم 2022، ثم يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر، ثم يلعب ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وتقام مباراة السعودية والأرجنتين على ملعب “لوسيل”، يوم 22 نوفمبر الحالي، وتنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة.

وتمتلك شبكة قنوات beIN sports القطرية حقوق نقل مباريات بطولة كأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.