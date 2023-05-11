تعرّفوا على قصة مشجع ميلان ابن الـ100 عام

قال مشجع لإنتر ميلان يبلغ من العمر مائة عام إنه سيتخلى عن معاشه التقاعدي إذا تمكن فريقه من الفوز على مضيفه ميلان ليل أمس الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما حصل فعلاً، حيث انتهت المباراة الى نتيجة (2-0).

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ويتنافس الفريقين أيضاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي حيث تفصل نقطتان فقط بين إنتر في المركز الرابع وفريق المدرب ستيفانو بيولي في المركز الخامس.

وانتقل مشجع إنتر إنريكو فانزيني، من دار رعاية المسنين التي يعيش فيها في مدينة بادوفا الشمالية إلى الملعب الشهير سان سيرو، لمشاهدة فريقه في المواجهة الكبيرة مع ميلان.

وقال فانزيني لرويترز “بدأ شغفي عندما كنت في السابعة من عمري، لم أتمكن أبداً من الذهاب إلى الملعب حيث لم يكن لدي المال، وقد صلّيت إلى الله أن يمنحني فرحة فوز الإنتر، وهو ما حصل، وكنت سأفعل أي شيء من أجل الفوز، بما في ذلك التخلي عن راتبي الصغير”.

وكان فانزيني جندياً في الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، واحتجز كأسير حرب بعد استسلام إيطاليا للحلفاء في عام 1943، وتمكن من البقاء على قيد الحياة خلال الأشهر القليلة الأخيرة من الحرب، ثم عمل لاحقاً كسائق حافلة وشاحنة بعد عودته إلى المنزل.

حصل فانزيني على قميص إنتر الموقع من النادي بمناسبة عيد ميلاده المائة، وتعلم كيفية استخدام جهاز iPad لمتابعة فريقه المفضل، وقال “في الماضي، كنت أزور الأصدقاء لمشاهدة التلفزيون، وإذا كنت أقود الحافلة أقول للناس لا تصرخوا من فضلكم، يجب أن أستمع إلى شيء ما”. -وكالات